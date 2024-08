Polska wsparła atak na Nord Stream? Wiceminister zabrał głos

Andrzej Szejna był pytany na antenie radia TOK FM o to, czy była to próba skłócenia Polaków i Ukraińców czy antagonizowania Berlina i Warszawy , Szejna odpowiedział, że "raczej widziałby to jako próbę rosyjską antagonizowania Warszawy i Berlina".

Polska wsparła atak na Nord Stream? "Sensacyjny scenariusz"

Na uwagę, że do sprawy nie odniósł się Kanclerz Niemiec Olaf Scholz , Szejna odparł, że odbiera to jako dobry znak. - Bo nie komentuje się jakichś sensacyjnych scenariuszy , które nadają się nie na poważną dyskusję polityczną, czy między polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a niemieckim, a raczej na film szpiegowski - ocenił wiceminister.

Szejna zauważył, że "jedyne ugrupowanie, które w tej sprawie zabrało głos, to Alternative für Deutschland, czyli Alternatywa dla Niemiec, które uznawane za skrajnie nacjonalistyczne, prorosyjskie, które wzywa do zatrzymania niemieckiej pomocy dla Ukrainy". Jego zdaniem, "to tym bardziej potwierdza, że to jest akcja hybrydowa rosyjskich służb".