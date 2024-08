- Jeśli niemieckie władze wiedziały o planach ataku na Nord Stream, to będziemy mieli do czynienia ze skandalem stulecia - powiedziała szefowa partii BSW Sahra Wagenknecht. Polityk wezwała do powołania komisji śledczej, aby zbadać tę sprawę. Od kilku dni w mediach pojawiają się nowe doniesienia ws. ataku na gazociąg. Niektóre z nich sugerują, że stała za nim Polska i Ukraina. Do tych spekulacji stanowczo odniósł się Donald Tusk.