Dziennik "Wall Street Journal" podał w czwartek, że generał Walerij Załużny zatwierdził atak na Nord Stream , mimo że CIA ostrzegło prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, by odstąpił od tych planów.

"(Amerykanie) próbują przerzucić odpowiedzialność na swoje ukraińskie marionetki - napisał Antonow w oświadczeniu. "Podejmiemy wysiłki, by ustalić tożsamość sprawców ataku i ukarzemy ich" - dodał.

Atak na Nord Stream. Wołodymyr Zełenski wstrzymał działania

"WSJ" poinformował, że Zełenski początkowo zatwierdził plan wysadzenia w powietrze gazociągów Nord Stream, ale gdy CIA dowiedziała się o tym, poprosiła go o przerwanie operacji .

Prezydent Ukrainy nakazał wówczas wstrzymanie działań , ale Załużny, który kierował operacją, mimo to je kontynuował. Amerykański dziennik powołał się na czterech zastrzegających sobie anonimowość wysokiej rangi urzędników ukraińskich.

Wysadzenie gazociągów Nord Stream

Do eksplozji instalacji rurociągów doszło we wrześniu 2022 roku. Skandynawscy sejsmolodzy odebrali sygnały wskazujące na podwodne trzęsienie ziemi lub erupcję wulkanu w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm. Było to spowodowane trzema potężnymi eksplozjami i największym w historii uwolnieniem gazu ziemnego, odpowiadającym rocznej emisji CO2 w Danii.