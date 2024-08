"Do wszystkich inicjatorów i patronów Nord Stream 1 i 2. Jedyne co powinniście dzisiaj zrobić, to przeprosić i siedzieć cicho" - napisał Donald Tusk na platformie X, odnosząc się do uszkodzenia Nord Stream. Od kilku dni, z powodu wypowiedzi byłego szefa niemieckiego wywiadu, w mediach pojawiają się informacje, że prezydenci z Polski i Ukrainy mieli wyrazić zgodę na atak na gazociąg.