Polska składa wniosek do KE przeciwko Niemcom. "Zdecydowana wojna z mafiami"

Anna Moskwa: Składamy wniosek do KE przeciwko Niemcom. "Nie mamy wyboru"

- To swoiste Eldorado za rządów Platformy Obywatelskiej zachęciło naszego zachodniego partnera do wwozu śmieci do Polski. Wielokrotnie interweniowaliśmy do naszego niemieckiego sąsiada na poziomie landowym i federalnym do zabrania tych niemieckich i nielegalnych śmieci, które zalegają na polskiej ziemi. Rząd federalny zrzucał winę na landy, a landy nie podejmowały żadnych działań - stwierdziła minister.