- My w Polsce 2050 bardzo konsekwentnie od ponad roku budujemy nową politykę. Zalogowaliśmy się już do polskiego parlamentu - powiedział podczas konferencji w PE Szymon Hołownia. - Dziś przyszedł czas na to, by zająć miejsce w Parlamencie Europejskim - dodał. Do ugrupowania Hołowni dołączyła europarlamentarzystka Róża Thun, która przechodzi jednocześnie do frakcji Renew Europe.

Hołownia podkreślał, że Renew Europe to grupa polityczna najbliższa Polsce 2050, ze względu na "kulturę polityczną, która panuje w tej rodzinie i nadzieję, która z niej emanuje". - To posłanki i posłowie najbardziej skuteczni, a my trzymamy się zasady, że pracujemy z najlepszymi. Dlatego dzisiaj ze wspaniałą posłanką Różą Thun, jedną z najbardziej doświadczonych członkiń PE, dołączamy do tej politycznej rodziny - wyjaśnił.

Róża Thun od dziś w Polsce 2050 i frakcji Renew Europe. "Jestem szczęśliwa"

- Jestem bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że mogłam przyłączyć się do Renew Europe wraz z Polską 2050 - powiedziała Róża Thun. - Jestem przekonana, że wspólnie odnowimy Europe i Polskę - podkreśliła Thun.

Róża Thun przez lata należała do Platformy Obywatelskiej. Z list tej partii była wybierana do Parlamentu Europejskiego. W maju 2021 roku wystąpiła z PO. W europarlamencie dotychczas wchodziła w skład frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL), na czele której od 2019 roku stoi Donald Tusk.



Renew Europe to frakcja w Parlamencie Europejskim, która powstała w 2019 r. Skupia ugrupowania liberalne.



Zdjęcie Róża Thun / Marek Lasyk / Reporter

Reprezentacja Polski 2050 w parlamencie

Ostatni polityczny transfer do Polski 2050 Szymona Hołowni miał miejsce pod koniec października. Partia zyskała kolejnego parlamentarzystę - Pawła Zalewskiego. Polityk po wykluczeniu go w połowie maja z Platformy Obywatelskiej, opuścił klub KO i był posłem niezrzeszonym. Wreszcie zdecydował się dołączyć do ruchu Hołowni.

Polska 2050 rośnie w siłę w Sejmie. Choć partia nie brała udziału w wyborach do parlamentu - zrejestrowano ją w marcu 2021 - ma tam swoich reprezentantów. W skład koła wchodzą posłowie: Hanna Gill-Piątek, Michał Gramatyka, Paulina Hennig-Kloska, Wojciech Maksymowicz, Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Paweł Zalewski oraz Tomasz Zimoch.