Polsat i TVN na liście firm objętych ochroną. Deklaracja premiera

Polsat i TVN na liście firm chronionych. "Polska nie będzie bezradna i bezbronna"

Premier przypomniał, że na liście są już inne prywatne podmioty . - Będziemy podejmowali decyzje w tej kwestii w sposób transparentny. One także będą polegały zaskarżeniom. (...) Nie odpuścimy, nie pozwolimy, aby wrogie państwa ingerowały w sposób bezczelny, tak jak to miało miejsce w Rumunii czy niedawno w Mołdawii - mówił.

Zagrożenie ze wschodu. Tusk: Potwierdzam pogłoski

Podkreślił, że "sprawa jest bardzo poważna". - W każdym kraju europejskim odnajduję te same problemy, kiedy rozmawiam z prezydentami i premierami. Dotyczy to sieci energetycznych, bankowych. Już nie mówię o "stałych akcjach" jak zakłócanie GPS-u, co jest niebezpieczne z punktu widzenia lotów. I dotyczy to także mediów - wymieniał zagrożenia, jakie wiążą się z hybrydowym działaniem ze strony Rosji i Białorusi.