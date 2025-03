W ten sposób szef rosyjskiej dyplomacji skomentował pomysły europejskich przywódców, którzy zaproponowali wysłanie europejskiego kontyngentu sił pokojowych do Ukrainy po osiągnięciu przez walczące strony pewnego rodzaju porozumienia o zawieszeniu broni.

Podczas swojego wystąpienia Siergiej Ławrow porównał wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona do wypowiedzi Adolfa Hitlera i Napoleona Bonaparte.

- W przeciwieństwie do swoich poprzedników, którzy również chcieli walczyć z Rosją - Napoleona, Hitlera - pan Macron nie działa zbyt dyplomatycznie - ocenił polityk.

- Jeśli (Francja) uzna nas za zagrożenie, zgodzi się na spotkanie szefów sztabów generalnych krajów europejskich i Wielkiej Brytanii, uzna za konieczne użycie broni nuklearnej, (a także) przygotuje się do użycia broni jądrowej przeciwko Rosji, to jest to, oczywiście, zagrożenie - powiedział Ławrow.