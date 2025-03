Miała pomóc sadzić drzewa. Zniszczyła pozostałości starożytnego Rzymu

Do zniszczenia cennego stanowiska archeologicznego z czasów starożytnego Rzymu doszło w prowincji Palencia na północy Hiszpanii - poinformował "El Confidencial". Jak podała hiszpańska Straż Obywatelska (Guardia Civil), zatrzymano w tej sprawie dwie osoby. Wjechały one koparkami tam, gdzie odbywały się wykopaliska, i użyły ich do wykarczowania terenu, by zasadzić drzewa.