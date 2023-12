Premier Tusk o działaniu PiS ws. TVP: Wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza

Z kolei poseł PiS Piotr Kaleta stwierdził na antenie Polsat News, że "mamy do czynienia z czymś, co było do przewidzenia". - Jeżeli podejmuje się uchwałę, która jest niezgodna z prawem, to mamy to, co mamy. To jest ewidentne ominięcie prawa, za które minister Bartłomiej Sienkiewicz będzie musiał odpowiedzieć - zawyrokował.