Polski polityk skutecznie punktował tezy Rosjanina. - On (ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia - red.) powiedział nawet, że Polska zaatakowała Rosję w II wojnie światowej? O czym on mówi? To Sowieci razem z Niemcami zaatakowali Polskę 17 września 1939 roku. Nawet przeprowadzili wspólną paradę zwycięstwa! Mówi, że Rosja zawsze tylko walczyła z agresją. Co robiły sowieckie wojska pod Warszawą w 1920 roku? Czy były na wyprawie topograficznej? - ironizował szef polskiej dyplomacji.