Sondaż: Przejście Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę

- Więcej niż połowa osób (52 proc.) w wieku do 24 lat uważa, że przejście prezesa PiS na polityczną emeryturę zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami byłoby dobre dla Polski. Tak samo wypowiada się co drugi respondent z wykształceniem wyższym. Najczęściej na korzyść Polski wynikającą z politycznej emerytury Jarosława Kaczyńskiego wskazują badani z dochodem powyżej 5000 zł netto (51 proc.). Połowa respondentów z miast o wielkości między 20 a 99 tys. mieszkańców jest zdania, że przejście Jarosława Kaczyńskiego na polityczną emeryturę w przyszłym roku byłoby dobre dla Polski - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak , wiceprezes agencji SW Research.

Mateusz Morawiecki zastąpi prezesa PiS? Padła ważna deklaracja

- Chciałbym w przyszłości przejąć PiS - przyznał niedawno Mateusz Morawiecki . Zastrzegł jednocześnie, że chce by Jarosław Kaczyński kierował partią jak najdłużej. - Chciałbym, by pan prezes jak najdłużej był szefem PiS, spajał nasz obóz, a potem chciałbym również wystartować w tym zaszczytnym wyścigu - podkreślił były premier. Polityk nie wykluczył również startu w wyborach prezydenckich.

- Nie ma sensu podejmować dyskusji w tych sprawach. Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 r., jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - odpowiedział.