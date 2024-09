Temat zarobków polityków stanowi przedmiot powszechnego zainteresowania społecznego. Wynagrodzenia nie ograniczają się jedynie do stałego uposażenia - politycy otrzymują także szereg dodatków i diet, które znacząco wpływają na ostateczne dochody. Według Daniela Obajtka - obecnie europosła z ramienia PiS - politycy powinni zarabiać więcej.

Obajtek o zarobkach polityków. "Ktoś powinien podjąć odważną decyzję"

- Gdyby ode mnie zależało i gdyby w Polsce nie obowiązywał populizm, to zarobki powinny być ustalone od pewnej reprezentacji, pozycji i odpowiedzialności. Najlepiej powinien zarabiać prezydent, a później premier i ministrowie - powiedział Obajtek.

Na pytanie, ile powinni zarabiać zatem politycy, odparł: - Nie będę się bawił w zgadywanie. Teraz to jest postawione na pewno na głowie ze względu na wizerunek, ale w końcu ktoś powinien podjąć odważną decyzję i urealnić to wszystko - stwierdził europoseł PiS.

Daniel Obajtek w Parlamencie Europejskim

Były prezes Orlenu od lipca zasiada w Parlamencie Europejskim z ramienia PiS. Zarabia - po przeliczeniu z euro - 50 tys. zł miesięcznie, na co składają się uposażenie i dieta .

Ile zarabiają politycy?

Oprócz uposażenia posłowie mają prawo do różnych dodatków. Obejmują one m.in. dietę parlamentarną, wypłacaną miesięcznie w wysokości 4 008,33 zł brutto. Służy ona do pokrycia kosztów związanych z wykonywaniem mandatu.