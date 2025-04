Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego to jedna z najważniejszych komórek w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim . Za kierowanie nim odpowiadają trzy osoby, dyrektor i jego dwóch zastępców. Do ich zadani należy ochrona ludności, ocena potencjalnych zagrożeń i tworzenie planów, jak reagować w sytuacjach kryzysowych oraz koordynowanie działań służb w kryzysowych momentach.

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar w rozmowie z Interią potwierdził tę informację. - Moja diagnoza jest taka, że w tym wydziale brakowało kogoś, kto w nowoczesny sposób będzie komunikować informację o tym, co dzieje się w zakresie obrony cywilnej. Chodzi mi o komunikację z młodym pokoleniem, takiego otwarcia na nowoczesne media w kwestii bezpieczeństwa i obrony cywilnej - mówi polityk PSL.

- Jestem zwolennikiem takich pewnych awansów wewnętrznych i przejrzałem kadry w urzędzie. Szukałem osoby z odpowiednim wykształceniem w kierunku bezpieczeństwa i mającego smykałę do medialnych działań. I tutaj zarysowała mi się postać pani Justyny, z którą współpracuje od dłuższego czasu - dodaje.

To właśnie wojewoda Klęczar zdecydował o awansie młodej działaczki PSL, choć jak sam podkreśla, jest to na razie umowa na czas określony.

- Jak ktoś się gdzieś nie sprawdza, to go zdejmuję. Choć tutaj myślę, że pani Justyna się sprawdzi - mówi. Ile potrwa okres próbny? - Szczerze mówiąc, nie patrzyłem jeszcze, jak czasowo to będzie wyglądać - odpowiada.