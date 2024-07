Daniel Obajtek uzyskał mandat do Parlamentu Europejskiego , startując jako "jedynka" z list Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu. W związku z tym musiał pokazać oświadczenie majątkowe. To, jako pierwsza, opisała Wirtualna Polska.

Każdy z europosłów jest zobowiązany - zgodnie z przepisami - do wskazania swoich dochodów za okres trzech lat poprzedzający zdobycie mandatu oraz wszelkiej działalności, za którą otrzymują w roku kalendarzowym wynagrodzenie powyżej 5 tys. euro brutto.

Daniel Obajtek. Europoseł pokazał oświadczenie majątkowe

Daniel Obajtek dorobił się pokaźnych pieniędzy dzięki pracy w koncernie PKN Orlen - to niemal 10,5 mln złotych na przestrzeni lat 2021-2024. Zdecydowana większość tej kwoty, bo ponad 9 mln złotych, to wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu .

We wspomnianym okresie za szefowanie spółce Obajtek zarobił rocznie od 1,6 mln złotych do 2,7 mln złotych. Jednak to nie wszystko.