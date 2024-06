Uczestnicy sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" byli pytani o to, jak oceniają pracę trzech komisji śledczych działających obecnie w Sejmie.

Komisje śledcze. Najnowszy sondaż

- Mężczyźni (31 proc.) częściej niż kobiety (22 proc.) oceniają negatywnie pracę obecnych komisji śledczych. Ponadto, opinia wśród kobiet jest w większym stopniu niejednoznaczna (ocena pozytywna - 21 proc., ocena negatywna - 22 proc.). Oceny negatywne względnie często wyrażają także mieszkańcy miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców (31 proc.) oraz badani posiadający wykształcenie średnie (29 proc.) - skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon z SW Research.

Sondaż. Komisje śledcze z doniesieniami do służb?

Jak podkreśla "Rzeczpospolita", na podstawie wyników prac komisji prawdopodobnie składane będą doniesienia do prokuratury .

Rozliczenie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w trakcie rządów PiS było jedną z obietnic wyborczych obecnych rządzących.

Miesięczny koszt prac komisji śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych wynosi około 68,2 tys. zł - ujawnił dziennik. Koszt komisji ds. afery wizowej, to ok. 57,4 tys. zł, a komisji ds. Pegasusa - 42 tys. zł.