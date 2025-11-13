W skrócie Większość Polaków nie popiera ubiegania się przez Zbigniewa Ziobrę o azyl na Węgrzech.

Sondaż IBRiS ukazuje silne podziały opinii według preferencji politycznych.

Duża część ankietowanych nie chce także ułaskawienia Ziobry przez prezydenta Nawrockiego.

Na zlecenie Radia ZET, IBRiS przeprowadził dwa sondaże, w których zapytał Polaków o aktualną sytuację Zbigniewa Ziobry oraz jego przyszłość w kontekście potencjalnego skazania w sprawie dotyczącej nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym ten dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. W piątek Sejm uchylił politykowi immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie.

Ten jednak przebywa na Węgrzech i unika konfrontacji ze śledczymi. Jak przekazał w rozmowie z Piotrem Witwickim w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, do kraju wróci, gdy "zawita do niego praworządność".

Sondaż. Zbigniew Ziobro powinien ubiegać się o azyl na Węgrzech?

Tymczasem Polacy, pytani o to, czy Ziobro powinien ubiegać się o azyl u Viktora Orbana, są przekonani, że nie.

Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało w badaniu jedynie 18,7 proc. respondentów, a "raczej tak" - 14,3 proc.

Opcję "raczej nie" wybrało 20,2 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" - 36,7 proc. ankietowanych.

"Nie wiem/trudno powiedzieć" to wariant, jaki wskazało 10,1 proc. uczestników sondażu.

Kto chce azylu dla Ziobry? Nowy sondaż

Największy odsetek zwolenników oddania się Ziobry pod opiekę węgierskiego rządu jest wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości (72 proc.). W elektoracie Koalicji Obywatelskiej na taki scenariusz wskazuje jedynie 7 proc. pytanych wobec 82 proc. przeciwnych.

Z kolei wśród wyborców Konfederacji azylu dla byłego ministra sprawiedliwości chce 14 proc. respondentów, a przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się 75 proc. Natomiast spośród wyborców Trzeciej Drogi 48 proc. optuje za azylem, a 51 proc. jest mu przeciwnych.

Najbardziej radykalni w swoim osądzie są wyborcy Nowej Lewicy. Żaden z nich nie popiera wniosku Ziobry o azyl na Węgrzech, a aż 96 proc. uważa, że to zły pomysł.

Akt łaski wobec Zbigniewa Ziobry? Wyraźne pęknięcie w elektoratach

W drugim sondażu ankietowanym zadane zostało pytanie, czy jeżeli Zbigniew Ziobro zostanie skazany, to czy prezydent Karol Nawrocki powinien go ułaskawić.

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 20,1 proc. uczestników badania, "raczej" tak" - 11,8 proc., "raczej nie" - 13,5 proc., "zdecydowanie nie" - 39,6 proc., a zdania nie ma 15 proc.

Podobnie jak w przypadku pierwszego badania, odpowiedzi także i w tym różnią się w zależności od sympatii politycznych.

Największa grupa zwolenników ułaskawienia byłego ministra sprawiedliwości znajduje się wśród wyborców PiS (83 proc.) wobec 13 proc. przeciwnych.

Najbardziej takiemu scenariuszowi sprzeciwiają się zaś wyborcy Nowej Lewicy - 100 proc. z nich nie chciałoby, aby prezydent zastosował wobec Ziobry akt łaski, jeśli stanie on przed sądem i usłyszy wyrok skazujący.

Badanie ogólnopolskie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Radia ZET - metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 7-8.11.2025 roku, na reprezentatywnej próbie 1067 Polaków.

