Tusk nie przebiera w słowach w sprawie Ziobry. "Fujara i miękiszon"
"Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara czy miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce" - powiedział premier Donald Tusk przed rozpoczęciem posiedzenia rządu odnosząc się do sprawy Zbigniewa Ziobry. Śledczy podejrzewają, że były minister popełnił 26 przestępstwa, wśród których jest kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
W skrócie
- Premier Donald Tusk zaapelował do Zbigniewa Ziobry o stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości, podkreślając powagę zarzutów.
- Zbigniew Ziobro jest podejrzewany o 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków Funduszu Sprawiedliwości.
- Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa były minister, a jego immunitet i ewentualne aresztowanie są przedmiotem posiedzenia komisji sejmowej.
Szef rządu odniósł się do sprawy oskarżeń ciążących na Zbigniewie Ziobrze oraz tego, że nie wiadomo gdzie aktualnie przebywa były minister sprawiedliwości i czy wróci do kraju. Premier Tusk zwrócił się bezpośrednio do Ziobry.
- Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara czy miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce - powiedział.
Donald Tusk dodał, że zarzuty ciążące na byłym ministrze są poważne, a jedyną metodą wytłumaczenia się z nich jest "postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami, tak aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce".
Sprawa Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk: Fujara i miękiszon
- Ucieczka, szukanie azylu, czy to w Budapeszcie jak pański kolega, czy jak inny kolega na Białorusi, to wszystko stawia w bardzo złym świetle i kraj i wszystkich, którzy są w tą sprawę zamieszani - podkreślił premier.
Polityk dodał, że ma nadzieję, że "niedługo się tu w Polsce zobaczymy". - Jak sam pan mawiał, uczciwi nie mają się czego bać - podsumował.
Szef rządu wskazał także, że zadaniem rządzących jest zapewnienie, aby każdy oskarżony mógł liczyć na uczciwy i sprawiedliwy proces z pełnym poszanowaniem przepisów.
-Macie naprawdę szczęście, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, dla której praworządność i niezależność sądów naprawdę ma znaczenie. Łatwo sobie wyobrazić, co by było gdybyśmy postępowali jak nasi poprzednicy - podkreślił.
Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro
W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości.
Były minister poinformował z kolei o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i prokuratora Piotra Woźniaka.
Jak przekazał były minister sprawiedliwości, wniosek prokuratora krajowego o uchylenie mu immunitetu podpisała inna osoba przez co - jego zdaniem - Waldemar Żurek poświadczył nieprawdę, wysyłając dokument do Sejmu.
Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.
Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były szef Ministerstwa Sprawiedliwości. W czwartek spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.