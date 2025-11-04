W skrócie Premier Donald Tusk zaapelował do Zbigniewa Ziobry o stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości, podkreślając powagę zarzutów.

Zbigniew Ziobro jest podejrzewany o 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków Funduszu Sprawiedliwości.

Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa były minister, a jego immunitet i ewentualne aresztowanie są przedmiotem posiedzenia komisji sejmowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef rządu odniósł się do sprawy oskarżeń ciążących na Zbigniewie Ziobrze oraz tego, że nie wiadomo gdzie aktualnie przebywa były minister sprawiedliwości i czy wróci do kraju. Premier Tusk zwrócił się bezpośrednio do Ziobry.

- Jestem przekonany, że nie chce pan przejść do historii jako fujara czy miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości w Polsce - powiedział.

Donald Tusk dodał, że zarzuty ciążące na byłym ministrze są poważne, a jedyną metodą wytłumaczenia się z nich jest "postępowanie zgodne z prawem, zgodne z przepisami, tak aby zatriumfowało prawo i sprawiedliwość w Polsce".

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Donald Tusk: Fujara i miękiszon

- Ucieczka, szukanie azylu, czy to w Budapeszcie jak pański kolega, czy jak inny kolega na Białorusi, to wszystko stawia w bardzo złym świetle i kraj i wszystkich, którzy są w tą sprawę zamieszani - podkreślił premier.

Polityk dodał, że ma nadzieję, że "niedługo się tu w Polsce zobaczymy". - Jak sam pan mawiał, uczciwi nie mają się czego bać - podsumował.

Szef rządu wskazał także, że zadaniem rządzących jest zapewnienie, aby każdy oskarżony mógł liczyć na uczciwy i sprawiedliwy proces z pełnym poszanowaniem przepisów.

-Macie naprawdę szczęście, że dzisiaj w Polsce rządzi ekipa, dla której praworządność i niezależność sądów naprawdę ma znaczenie. Łatwo sobie wyobrazić, co by było gdybyśmy postępowali jak nasi poprzednicy - podkreślił.

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro

W czwartek sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich ma rozpatrzyć wniosek Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości.

Były minister poinformował z kolei o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka i prokuratora Piotra Woźniaka.

Jak przekazał były minister sprawiedliwości, wniosek prokuratora krajowego o uchylenie mu immunitetu podpisała inna osoba przez co - jego zdaniem - Waldemar Żurek poświadczył nieprawdę, wysyłając dokument do Sejmu.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości.

Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa były szef Ministerstwa Sprawiedliwości. W czwartek spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Pełczyńska-Nałęcz nie wyklucza startu na szefową Polski 2050. ''Wszystko dzieje się w demokratycznym porządku'' Polsat News Polsat News