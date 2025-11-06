W skrócie Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nieprawidłowości przy Funduszu Sprawiedliwości.

Sondaż SW Research pokazuje, że społeczeństwo jest podzielone w ocenie szans na pociągnięcie Ziobry do odpowiedzialności karnej - 36,2 proc. uważa to za możliwe, 39,7 proc. jest przeciwnego zdania.

Na wniosek prokuratury Sejm rozpatrzy możliwość uchylenia immunitetu i tymczasowego aresztowania byłego ministra; Ziobro odpiera zarzuty i oskarża obecne władze.

"Czy uważasz, że Zbigniew Ziobro zostanie realnie pociągnięty do odpowiedzialności w sprawie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości?" - takie pytanie otrzymali ankietowani w sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu.

36,2 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco. Przeciwnego zdania jest 39,7 proc proc. badanych.

Czy Zbigniew Ziobro zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej? Nowy sondaż

Grupa uczestników sondażu nie ma wyrobionego zdania na temat pociągnięcia do odpowiedzialności Zbigniewa Ziobry. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 24 proc. ankietowanych.

Sondaż został zrealizowany w dniach 4-5 listopada 2025 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 828 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Prokuratura ściga Zbigniewa Ziobrę. Były minister sprawiedliwości odpowiedział

Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak poinformowała, że prokurator generalny Waldemar Żurek, skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy Zbigniewa Ziobry.

Nad wnioskiem najpierw zagłosuje komisja regulaminowa Sejmu, która zbierze się w czwartek popołudniu. Prawdopodobnie w piątek sprawa trafi pod obrady na sali plenarnej. Ewentualne wyrażenie zgody na pozbawienie Ziobry immunitetu pozwoli prokuraturze wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla polityka PiS.

Zbigniew Ziobro odpowiedział na ruch prokuratury, wskazując, na co poszły środki z Funduszu Sprawiedliwości. - To dzięki tym środkom prokuratura mogła w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił w nagraniu opublikowanym na platformie X.

