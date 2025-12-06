W skrócie Aktywiści organizacji Take Back Power zaatakowali gablotę z klejnotami koronacyjnymi w Tower of London, oblewając ją żółtą cieczą.

W związku z incydentem aresztowano cztery osoby, a część zamku została czasowo zamknięta.

Klejnoty nie zostały uszkodzone, a wystawę ponownie udostępniono zwiedzającym.

Do ataku na gablotę z koroną państwową, należącą do klejnotów brytyjskiej monarchii, doszło w sobotę przed południem. W związku ze zdarzeniem część Tower of London, gdzie znajdują się wspomniane kosztowności, została zamknięta.

Wielka Brytania. Atak na gablotę z klejnotami w Tower of London

Gablota została oblana żółtą cieczą, przypominającą budyń. Do ataku przyznała się organizacja oporu obywatelskiego Take Back Power. Nagranie ze zdarzenia grupa opublikowała w mediach społecznościowych.

Na filmie widać, jak grupa kilku osób najpierw obrzuca gablotę z klejnotami ciastem, a następnie oblewa ją cieczą. Dwie osoby, które pojawiają się na nagraniu, mają na sobie koszulki z napisem "odzyskajmy władzę".

Co więcej, na kilkusekundowym filmie uchwycono reakcje turystów, którzy będąc świadkami zdarzenia, zaczęli opuszczać salę. Po chwili na miejscu pojawiła się pracownica Tower of London, która wezwała pomoc - prawdopodobnie ochronę - przez radio.

"Demokracja się rozpadła. Miliarderzy kupują wpływy polityczne, podczas gdy bezdomni umierają na ulicach" - napisała grupa w sieci. Ponadto aktywiści zażądali też powołania Izby Ludu, czyli stałego zgromadzenia obywateli.

Aktywiści oblali gablotę z koroną żółtą cieczą. Zatrzymano cztery osoby

W związku ze zdarzeniem policja zatrzymała cztery osoby. "Funkcjonariusze ściśle współpracowali z londyńską policją i ochroną, w wyniku czego aresztowano cztery osoby podejrzane o zniszczenie mienia" - przekazały służby.

Dwoje aktywistów próbowało opuścić zamek, jednak ostatecznie zostali oni schwytani. Po działaniach policji, niedługo po zdarzeniu, poinformowano, że klejnoty nie zostały uszkodzone, a część Tower of London ponownie otwarto dla zwiedzających.

W zamku prezentowana jest kolekcja klejnotów koronnych, a centralny punkt wystawy stanowią insygnia koronacyjne.

Źródło: "The Guardian"

