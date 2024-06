Do tragedii doszło w niedzielę około godz. 17:00. Dziewięcioletnia dziewczynka utonęła w zbiorniku wodnym na terenie Glinicy (pow. lubliniecki). "Pomimo podjętych działań ratowniczych, jej życia niestety nie udało się uratować" - przekazała śląska policja.

Tragiczny weekend nad wodą. Utonęło dwoje dzieci

Również w sobotę doszło do tragedii nad wodą. 14-letni chłopiec utonął w zbiorniku retencyjnym w Lesznie (woj. mazowieckie). Na miejscu zjawiła się policja wraz z prokuratorem.

Z kolei w piątek na miejskim kąpielisku Bolko w Opolu utonął 17-latek . Według wstępnych ustaleń nastolatek miał znajdować się poza bojkami wyznaczonymi do pływania.

Wakacje 2024. Policja apeluje. Chodzi o bezpieczeństwo nad wodą

Funkcjonariusze śląskiej policji zaapelowali o rozwagę. "Wakacyjna piękna pogoda zachęca do spędzania czasu nad wodą, jednak przypominamy, że to niebezpieczny żywioł, dlatego należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, by te chwile pozostawiły po sobie wyłącznie dobre wspomnienia" - czytamy.