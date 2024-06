Funkcjonariusz dyżurny Straży Miejskiej skierował na miejsce nie tylko swój patrol, ale także policję i straż pożarną. Wezwano Polskie Sieci Elektroenergetyczne w celu wyłączenia zasilania słupa energetycznego , aby nie doszło do tragedii. Liniami przesyłany jest prą o napięciu 400 kV.

Łomianki. Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie nastolatków

Łomianki. Wspięli się na słup energetyczny. Apel strażników

Straż miejska przy okazji zaapelowała o rozsądek podczas wakacji. Zwróciła się również do rodziców, aby zawracali uwagę na to, co robią ich pociechy.