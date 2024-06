Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali prognozę alertów pogodowych. Wynika z niej, że w najbliższych dniach mocno dadzą się nam we znaki nie tylko burze , ale też groźne upały . Zmiana nastąpi w środę.

Pogoda zepsuta od środy

To jednak dopiero początek zmian. W kolejnych dniach strefa upałów i burz będzie się rozszerzać , więc alertów pogodowych będzie coraz więcej.

Więcej upałów i burz

Wiele wskazuje na to, że pogoda w czwartek będzie bardzo wymagająca. IMGW na ten dzień prognozuje wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałami dla prawie całej Polski. Miejscami termometry pokażą do 32 st. C. Tylko na Podlasiu i Lubelszczyźnie nie będzie ostrzeżeń.