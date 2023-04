W ostatnich dniach pogoda znacznie odbiega od typowo wiosennej. W nocy z niedzieli na poniedziałek do Polski zaczęła napływać chłodniejsza masa powietrza - przyniosło to niższe niż w ostatnich dniach temperatury. W nocy temperatura spadła poniżej 0 st. C. Według synoptyków IMGW, maksymalnie w poniedziałek na termometrach pojawi się 6 st. C. W nocy temperatura spadnie do -7 st. C.

Pogoda w Polsce. Ochłodzenie przez kilka dni

"W całym kraju przez najbliższe kilka dni prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy poniżej 0 st. C. Lokalnie przy gruncie spadki do -8 st. C, -10 st. C." - ostrzega IMGW.

We wtorek pojawią się przelotne opady śniegu, a na wybrzeżu deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą 5 st. C, chłodniej będzie na Podhalu - 1 st. C i do 1 st. C na Suwalszczyźnie.