Pogoda sporo namiesza. W weekend masy zimnego powietrza z północny napłyną do Polski. Ponadto pojawi się niż ze wschodu.

Pogoda. "Bomba chłodu" zbliża się do Polski

"Już w sobotę na północy kraju pojawi się front chłodny . Za frontem rozpocznie się spływ chłodu do Europy Centralnej. Praktycznie każda noc w pierwszym tygodniu kwietnia przyniesie nam ujemne temperatury powietrza" - podaje portal fanipogody.pl, który nazywa zimny front "bombą chłodu".

"Niektóre modele pokazują, że nocami w drugiej połowie przyszłego tygodnia temperatura na nizinach spadać może do nawet -8 stopni na nizinach . W górach mróz sięgać miałby -14 stopni Celsjusza" - czytamy na portalu. Ponadto w górach termometry mogą pokazywać ujemne wartości przez cały dzień.



Pogoda na kwiecień. IMGW ostrzega przed mrozem i śniegiem

Nadejście zimowego frontu potwierdzają również synoptycy IMGW. Dla kilku powiatów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami.

"Na północy kraju prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1 st. C, przy gruncie do -2 st. C" - przekazano na Twitterze.

Ponadto na terenach nadmorskich ma pojawić się silny wiatr, przed czym również ostrzega Instytut.

W południowo-zachodniej części kraju, na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m zapowiadane są opady śniegu. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla powiatów: lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, Jelenia Góra, kamieniogórskiego, wałbrzyskiego i kłodzkiego. Może tam spaść około 5 cm śniegu.