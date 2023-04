Pierwsze tygodnie kwietnia będą dosyć chłodne . Jak tłumaczy serwis fanipogody.pl, "na pogodę w Polsce wpływa silny układ wysokiego ciśnienia, jaki rozciąga się w pasie od Europy Zachodniej po Skandynawię oraz obszar Federacji Rosyjskiej".

To tzw. " bomba chłodu ", która dotarła do Polski. O jej wpływie na temperaturę informowaliśmy w ostatnich dniach.

Pogoda. "Bomba chłodu" już w Polsce. Idzie dwucyfrowy mróz

Instytut Meteorologii IMGW wydał ostrzeżenia o przymrozkach i oblodzeniu pierwszego stopnia. IMGW alarmuje, że ostrzeżenie o przymrozkach będzie kontynuowane do czwartku, do godzin porannych.

Temperatura ma oscylować w pobliżu zera. W nocy przewidywane są temperatury od -3 do -5 stopni. Stan taki może utrzymywać się do porannych godzin poniedziałkowych. W najbliższych dniach możliwe są spadki temperatur do -7, a nawet -10 st. Celsjusza.