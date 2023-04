Śnieg i chłód. Nad Polską arktyczne powietrze znad Skandynawii

- W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na południu, wschodzie, w Sudetach oraz na Pomorzu, okresami mogą pojawić się opady śniegu. W Karpatach może przybyć do 5 cm śniegu. Na pozostałych obszarach będą to zdecydowanie niższe wartości.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni na wschodzie, przez 4 w centrum, do 7 na zachodzie. Z północy będzie wiał wiatr słaby, umiarkowany i porywisty. Na północy lokalnie może być dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h. W wyższych partiach gór porywy wiatru osiągać będą do 80 km/h - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Śnieg i chłód. Prognoza pogody na dziś

W nocy z poniedziałku na wtorek nadal pochmurno i chłodno, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południowym wschodzie i w Sudetach miejscami spodziewane są opady śniegu, na Pomorzu - śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni Celsjusza. Na Wybrzeżu około zera, a w rejonach podgórskich minus 7. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północny i północno-wschodni. W górach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.



Instytut Meteorologii IMGW wydał ostrzeżenie o przymrozkach i oblodzeniu pierwszego stopnia. Synoptycy alarmują, że ostrzeżenia będą wydawane, aż do czwartku, do godzin porannych. Z powodu opadów temperatura odczuwalna może być niższa. Nocą ujemne temperatury mogą utrzymywać się do Wielkanocy.

