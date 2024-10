Podróże "na Słońce" i dodatki na mieszkania. Z pieniędzy podatników

Niewielu mniej, bo około 200 posłów, podczas pobytu w Warszawie mieszka za darmo w hotelu poselskim. Jednak warunki tam panujące nie zachęcają większej liczby polityków do pomieszkiwania w - jak określa tygodnik - miejscu bardziej przypominającym akademik bądź hotel robotniczy. Zdaniem jednego z posłów, który nie chciał podawać nazwiska, jedyną zaletą jest to, że jest blisko. To dlatego większość posłów decyduje się na wynajem mieszkania w stolicy.

Reklama