KAS. Resort finansów odpowiada: Zakazu kontroli nie ma

Według tego założenia KAS ma badać wątpliwości u mikroprzedsiębiorców tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne, tak by bez potrzeby nie utrudniać funkcjonowania biznesu.

Ministerstwo podkreśla, że wymienione zalecenia dla organów KAS nie dotyczą ustawowych wyjątków, w których można prowadzić kontrolę bez zawiadomienia , czyli na przykład w sytuacji gdy kontrola jest niezbędna do przeciwdziałania przestępstwu skarbowemu. Reguluje to ustawa Prawo przedsiębiorców oraz ustawa o ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenia majątku. Resort podaje liczby

Ministerstwo Finansów wskazuje na lukę VAT w latach PiS

Resort odpowiada związkowcom, że liczba wykrytych fikcyjnych faktur spadała w ostatnich latach i może to być dowód na rosnącą skalę przestępstw podatkowych w okresie jeszcze rządów PiS . "Systematycznie spadająca od 2019 r. do 2023 r. liczba wykrywanych fikcyjnych faktur może świadczyć o narastającej, a niewykrytej, skali oszustw w VAT , czego efektem (w jakimś stopniu) może być nagły wzrost luki VAT w 2023 r. " - twierdzi Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przesłanej Interii.

KAS. Większa wykrywalność czy większa skala przestępstw?

Związkowcy argumentowali, że to nie lepsza wykrywalność, tylko większa skala przestępstw , bo fikcyjne faktury wykrywają oprogramowania JPK , czyli kontroli transakcji VAT. Systemy działają tak, jak działały dotychczas, więc po prostu pojawiło się więcej fikcyjnych faktur i system to wychwycił.

Nasz rozmówca zaznacza, że obecnie od samego wyłudzenia VAT-u popularniejszy stał się proceder obniżania podatku do zapłaty . Rzeczywiście jest to wychwytywane na podstawie plików JPK, ale nie tylko.

- Wykrywalność nierzetelnych faktur związana jest też z tym, że wzmocniono komórki analiz, przeniesiono dużo ludzi z urzędów skarbowych do komórek kontroli w urzędach celno-skarbowych . Miało to miejsce jeszcze w zeszłym roku, za poprzedniego rządu - wskazuje nasz rozmówca.

Zwraca na to uwagę również Ministerstwo Finansów. "Dzięki wykorzystaniu potencjału analitycznego KAS, wszczynane są również kontrole za okresy bieżące. Ujawnienie w krótkim okresie wystawiania fikcyjnych faktur i określenie podatku do zapłaty na podstawie art. 108 ustawy o VAT, umożliwia szybkie pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności, co zapobiega rozszerzaniu się przestępczego procederu" - zapewnia resort.