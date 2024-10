Do zmian na stronie sejmowej doszło w środę, choć Kinga Gajewska pismo złożyła w poniedziałek. W najnowszym rejestrze korzyści polityk Platformy Obywatelskiej w punkcie trzecim zamieściła dwa podpunkty.

Myrcha i Gajewska mają dom, a wynajmują mieszkanie. Co jest w ich oświadczeniach?

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył, że nieruchomość "jest w fazie wykończenia" oraz "nie jest przystosowana do zamieszkania", wobec czego małżeństwo polityków zmuszone jest do wynajmu mieszkania w prestiżowej dzielnicy stolicy.

Dodatkowo w sieci pojawiła się kopia pisma Arkadiusza Myrchy, który w piśmie do Komisji Etyki Poselskiej precyzuje swoją sytuację majątkową.

Oprócz kwestii wynajmu mieszkania, internautów poruszyła także kwestia wydatków polityków na rzecz poselskich biur. W 2021 roku Kinga Gajewska wpisała zakup robota sprzątającego za 2,1 tys. zł, Apple Watch za ponad 1,4 tys. zł oraz odkurzacze o łącznej wartości kilkuset złotych. Z kolei jej mąż zakupił do swojego toruńskiego biura cztery ekspresy do kawy na łączną kwotę blisko 7,5 tys. złotych.

Sprawa mieszkania Myrchy i Gajewskiej. Hołownia zabrał głos

O kontrowersje wokół pobieranych przez polityków dopłat do wynajmu mieszkania w Warszawie został zapytany w środę marszałek Sejmu.

- Ja mam olbrzymi szacunek do rodzin i to jeszcze z trójką dzieci, w których i matka, i ojciec zajmują się aktywnie służbą dla państwa i godzą to z wieloma rodzicielskimi obowiązkami. Pełen szacunek - powiedział Szymon Hołownia.