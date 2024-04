PiS stawia pytania Trzeciej Drodze. "To będzie test"

Były premier Mateusz Morawiecki i były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

Na briefingu przedstawiono trzy pytania skierowane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości do Trzeciej Drogi, które brzmiały:

Czy poprzecie projekt PiS w sprawie powrotu do 0 proc. stawki VAT na żywność?

Czy popieracie wprowadzenie w Polsce euro?

Czy Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska złoży projekt ustawy przedłużającej tarczę energetyczną na drugie półrocze tego roku?

Trzy pytania do Trzeciej Drogi. Błaszczak: To będzie test

Mariusz Błaszczak argumentował, że wskazane pytania "wynikają z naszych rozmów podczas kampanii wyborczej". - Nie dalej jak wczoraj na bazarku na Pradze Północ w obecności Tobiasza Bocheńskiego, kandydata na prezydenta Warszawy, przedstawialiśmy projekt ustawy przygotowany przez klub parlamentarny PiS, dotyczący utrzymania zerowej stawki VAT na żywność - mówił. Reklama

Były minister obrony dodał, że "polityk Trzeciej Drogi (Szymon Hołownia - red.) musi dopuścić projekt PiS do obrad". Co więcej, jak wskazał Błaszczak, liczą na to, że "Trzecia Droga poprze ten projekt", który wówczas może zamienić się w ustawę. - Jesteśmy sceptyczni, że tak się stanie, ale teoretycznie taka możliwość istnieje, bo politycy TD mówili w kampanii wyborczej (podczas wyborów parlamentarnych - red.), że sytuują się pomiędzy PiS a KO - dodał.

- To będzie test, czy Trzecia Droga jest trzecią nogą Donalda Tuska, czy jest odrębnym bytem politycznym. Jesteśmy sceptyczni, ponieważ TD zapowiadała chociażby akademiki za złotówkę - nie ma ich. Zapowiadała dobrowolny ZUS - nie ma go, a więc nie wywiązała się ze składanych deklaracji. Jeszcze raz poddajemy TD testowi - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Mateusz Morawiecki apeluje do Trzeciej Drogi. "Możemy utworzyć większość"

Mateusz Morawiecki, rozpoczynając swoje wystąpienie, odchodząc od tematu, odniósł się do ataku na wolontariuszy w Strefie Gazy, w którym zginął m.in. obywatel Polski. Były premier uderzył w Donalda Tuska, zarzucając mu brak natychmiastowej reakcji. Reklama

- Co zrobił w tym czasie polski rząd? Czy w sposób kategoryczny premier domagał się wyjaśnienia tego, co stało się w Strefie Gazy? Nie, dopiero dzisiaj rano obudził się i wydał z siebie jeden tweet, bo wczoraj to właściwie jakieś błazeńskie wpisy na temat prezesa Kaczyńskiego, na tyle go było stać - mówił Morawiecki, punktując wpis szefa rządu. Nadmienił też, że domagają się od Donalda Tuska, aby "natychmiast zajął się wyjaśnieniem tego, co wstrząsnęło Polską".

Wracając do tematu konferencji Mateusz Morawiecki podkreślił, że należy zadać pytanie, czy Trzecia Droga, wraz z PiS, zdecyduje się przywrócić zerową stawkę VAT na żywność. - Mamy takie możliwości w Sejmie. Nasi parlamentarzyści wraz z parlamentarzystami TD mogą utworzyć większość, nie potrzebujemy do tego nikogo, wystarczy przetestować dobrą wolę Trzeciej Drogi, ale i wszystkich parlamentarzystów - zaznaczył.

Były premier zaapelował także do posłów ugrupowania Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, aby podjęli wraz z PiS "ten prosty krok", jakim jest przywrócenie zerowej stawki na żywność. Reklama

Mateusz Morawiecki stwierdził również, że dzięki działaniom PiS i NBP "inflacja w Polsce jest 1,9 proc. najniższa". Podkreślał również, że obecny stan to skutek tego, co w przeszłości robiło PiS. - Do czego doprowadzą za sześć miesięcy konsekwencje działań tego rządu, przed którymi przestrzegamy Trzecią Drogę? Do ponownego wzrostu inflacji - dodał, podkreślając, że "nie warto iść tą drogą".

