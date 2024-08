W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ponownie rozpatrywała sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych i podjęła ostateczną decyzję. Partii Jarosława Kaczyńskiego groziła utrata nawet 75 proc. z blisko 26-milionowej rocznej subwencji budżetowej.

Pieniądze dla PiS. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe

Posiedzenie PKW trwało od godziny 10.30 w czwartek z jedną przerwą przed godziną 14:00. Po godzinie 17 szef Komisji Sylwester Marciniak ogłosił decyzję na konferencji prasowej. - Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o odrzuceniu rozliczenia wyborczego PiS - poinformował Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja zarzuciła komitetowi wyborczemu PiS nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Reklama

- Skutki są takie, że PiS jako partia polityczna uzyskała największą ilość mandatów i dotacja dla komitetu wyborczego wynosiłaby 38 mln zł, ale na skutek przekroczenia powyżej 1 proc. ta dotacja będzie pomniejszona o 10 mln zł - powiedział Marciniak. Oznacza to, że ma wynieść 28 mln zł.

Przewodniczący PKW przekazał ponadto, że PiS w całości straci subwencję. - Skutki są poważniejsze, jeśli chodzi o subwencje, bo subwencji ta partia będzie w ciągu najbliższych trzech lat pozbawiona - przekazał Sylwester Marciniak.

Komisja wzięła pod lupę m.in. przypadki agitacji na piknikach wojskowych, na których namawiano do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość - powiedział członek PKW Ryszard Balicki zwrócił uwagę. - Jest to uchwała precedensowa. Dotychczas PKW tak daleko nie wchodziła w kwestię wydatków w kampanii wyborczej - podkreślił Marciniak.

Obrady nie były burzliwe, ale doszło do różnicy zdań - stwierdził przewodniczący Marciniak. Czterech członków PKW, w tym przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak odmówiło podpisania uchwały dotyczącej odrzucenia sprawozdania komitetu PiS. - Przegłosowaliśmy odrzucenie stosunkiem 5 głosów za, 3 przeciw, 1 głos wstrzymujący - mówił szef PKW. Jak przyznał na koniec czwartkowej konferencji, on sam wstrzymał się od głosu. Reklama

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie. Jeśli SN uzna skargę za zasadną, PKW postanawia o przyjęciu sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe PiS. Państwowa Komisja wyborcza zdecydowała

- Wszystko, o co mogliśmy poprosić, dokumenty, które mogliśmy dostać, już dostaliśmy. Sprawy, które były do ujawnienia czy wyjaśnienia, na chwilę obecną są wyjaśnione. To, co już wiemy, jest wystarczającym materiałem do przyjęcia uchwały - mówił przed posiedzeniem jeden z członków PKW.

W dotychczasowych dyskusjach za odrzuceniem sprawozdania opowiadało się pięciu członków PKW (wyznaczeni przez KO, Lewicę i Trzecią Drogę), zaś przeciw - czterech (sędziowie Sylwester Marciniak i Wojciech Sych oraz członkowie wskazani przez PiS).

Posiedzenie PKW ws. sprawozdania finansowego komitetu PiS było dwukrotnie odraczane - ostatnio po to, by zwrócić się o wyjaśnienia do Rządowego Centrum Legislacji (RCL) oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Reklama

W sprawie finansowania kampanii wyborczej PiS kancelaria premiera przedstawiła PKW całą listę przykładowych uwag, zaznaczając jednocześnie, że obiekcje sformułowano na podstawie zawiadomień do prokuratury, które powstały w oparciu o kontrole i audyty administracji rządowej po zmianie władzy.

Nieprawidłowości dotyczyły czterech obszarów

W przypadku Rządowego Centrum Legislacji nieprawidłowości mają dotyczyć przede wszystkim prowadzenia agitacji wyborczej przez podmiot inny niż komitet wyborczy oraz pokrywania wydatków wyborczych ze źródeł innych niż środki własne komitetu. Chodzi o Krzysztofa Szczuckiego, który - zdaniem KPRM - jako szef RCL podejmował działania "mogące składać się na działania o charakterze agitacji przedwyborczej", bo prezes przed wyborami wstąpił do PiS i następnie został liderem toruńskiej listy partii.

W przypadku Funduszu Sprawiedliwości sprawa również dotyczy niepieniężnych korzyści, poza środkami wskazanymi w Kodeksie wyborczym. KPRM wskazuje na działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które dotyczą "związków pomiędzy sposobem wydatkowania środków funduszu a odbywającymi się w Polsce wyborami".

W przypadku kolejnego zarzutu znów pojawia się kwestia prowadzenia kampanii za środki inne, niż przewiduje to Kodeks wyborczy, przez polityków z kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym kierowała Marlena Maląg. Kancelaria wskazuje, że "za nieprawidłowe można uznać wydatki na promocję związaną z programem 800 plus, organizowane głównie w ramach tzw. pikników 800 plus".

Jeśli chodzi o Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, zarzut dotyczy "prowadzenia i finansowania działalności na rzecz upowszechniania celów programowych partii politycznej po przyjęciu przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego". Mówiąc prościej chodzi o raporty przygotowywane przez NASK dla Ministerstwa Cyfryzacji i ówczesnej kancelarii premiera, które miały dotyczyć dezinformacji i fake newsów i za które kancelaria i resort płaciły ze środków publicznych.

