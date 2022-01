Rzecznik rządu był pytany przez Marcina Fijołka o egzekwowanie obecnych obostrzeń covidowych. - Kontrole Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności teraz, w okresie ferii, będą weryfikowały obostrzenia w kurortach turystycznych - stwierdził Müller.

Dodał też, że egzekwowanie aktualnych obostrzeń w większym zakresie "byłoby wystarczające".

"Byłaby tylko przedmiotem politycznych wojenek". Rzecznik rządu o komisji śledczej

- Niestety patrząc na ostatnie kilka lat jakości debaty parlamentarnej mam głębokie przekonanie, że ona (komisja śledcza) by nic nie wyjaśniła i byłaby tylko przedmiotem politycznych wojenek, a nie rzeczywistej, rzetelnej oceny tego, co się stało - powiedział Müller, pytany o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. podsłuchów.

Reklama

Wniosek o taką komisję złożyli posłowie opozycji, po doniesieniach kanadyjskiej grupy Citizen Lab o wykorzystaniu systemu Pegasus do inwigilowania prokurator Ewy Wrzosek, mecenasa Romana Giertycha oraz senatora PO Krzysztofa Brejzy, kiedy ten był szefem kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej w 2019 roku.

Polska Pegasus. Senat powołał nadzwyczajną komisję ds. wyjaśnienia przypadków inwigilacji





W środę w Senacie, w którym większość ma sejmowa opozycja, powołano komisję nadzwyczajną w tej sprawie. Swój wniosek o powołanie komisji śledczej w Sejmie przedstawił też Paweł Kukiz. Jego koncepcja zakłada zbadanie sprawy podsłuchów zarówno w czasie rządów PiS, jak i koalicji PO-PSL.

- Największy alarm co do kontroli operacyjnej, która jest za zgodą sądu, biją ci, czy osoby które znają, mają stawiane zarzuty - uważa Müller. Marcin Fijołek zauważył, że Krzysztof Brejza nie ma postawionych zarzutów. - Jego ojciec ma postawione zarzuty. Tak się dziwnie składa, że raczej to wygląda na to, że chcą podważyć materiał, który jest zebrany - odparł rzecznik rządu.

Fuzja Orlenu i Lotosu

- Strategia dużo bardziej ambitna i skomplikowana - tak Müller skomentował fuzję Orlenu i Lotosu. W doprowadzeniu transakcji do końca mają pomóc partnerzy zagraniczni, węgierski MOL i saudyjski Saudi Aramco. W ten sposób Orlen chce wypełnić tzw. środki zaradcze, których wymaga Komisja Europejska. Orlen ma sprzedać węgierskiej spółce 400 stacji Lotosu, a saudyjska firma ma nabyć 30 proc. udziałów w rafinerii gdańskiej.

Wobec takiego działania krytyczni są politycy opozycji. "Jeśli PiS naprawdę sprzedał stacje Lotosu węgierskiej firmie MOL, politycznie związanej z Moskwą, to znaczy, że Ład Kaczyńskiego jest bardziej rosyjski, niż sądzili najwięksi pesymiści" - pisał Donald Tusk na Twitterze.

- My chcemy skonsolidować dwa poważne koncerny energetyczne po to, aby przez najbliższe 20-30 lat Polska mogła się liczyć na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o transformację energetyczną, kwestię energetyki wodorowej, atomowej - zapewnia rzecznik rządu.