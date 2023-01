Hanna Gill-Piątek skierowała do ministerstw interpelacje dotyczące m.in. umów cywilnoprawnych zawartych w 2021 i 2022 roku z fundacją Lux Veritatis, zarządzaną przez o. Tadeusza Rydzyka. Jej zdaniem "wątpliwości przy szeregu wydatków budzi realizacja naczelnych zasad finansów publicznych - celowości i oszczędności oraz zasady autonomii państwa i Kościoła w świetle Konkordatu".

Jak dotąd opozycyjnej posłance odpowiedziały wybrane resorty, wśród nich rodziny i polityki społecznej. Dwa lata temu zawarł on z Lux Veritatis dwie umowy dotyczące zakupu czasu antenowego w Telewizji Trwam.

Wiceminister Stanisław Szwed objaśnił, że chodziło o "kampanie informacyjno-edukacyjne", dotyczące m.in. czternastej emerytury, emerytury bez podatku, a także Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Wyliczył, że z państwowej kasy poszło na ten cel niemal 299,5 tys. zł.

Pieniądze z rządu dla fundacji o. Tadeusza Rydzyka. Zapłacił m.in. MSZ

Wiceszef ministerstwa rodziny dodał, że w zeszłym roku podpisano także inną umowę z fundacją o. Rydzyka - w jej przypadku ponownie chodziło o "czternastkę", a do organizacji związanej z właścicielem TV Trwam popłynęło 79,9 tys. zł.

Wiadomo też, jakie sumy trafiły do Lux Veritatis z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polska dyplomacja wiosną 2021 roku przekazała dotację na Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (obecnie jest to Akademia), należącą do fundacji.

"Przedmiotem umowy była realizacja projektu 'Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019 - 2021 w Toruniu'. Dotacja 217 600,00 zł. Projekt zrealizowano w ramach dotacji otrzymanej w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych pn. 'Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021'" - poinformował wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

Z odpowiedzi na interpelacje Gill-Piątek wynika też, że resort spraw zagranicznych rok później wpłacił na konto wspomnianej akademii kolejną dotację - 212,5 tys. zł na projekt "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2022-2024 w Toruniu".

Według MSZ dzięki temu wzmocniły się "kanały współpracy" między ministerstwem a uczelniami wyższymi, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi w regionie", jak i "poszerzyła dyskusja i wiedza w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu".

Ministerstwo Finansów zamówiło spoty w TV Trwam. Miały dotrzeć do "szeroko pojętej opinii publicznej"

Inna umowa między MSZ a Lux Veritatis opiewała na 95,2 tys. zł i dotyczyła realizacji zadania publicznego nazywającego się "Trzej Generałowie". Chodziło o wyprodukowanie trzech filmów średniometrażowych w ramach konkursu "Dyplomacja publiczna 2022", organizowanego przez ministerstwo.

"Celem produkcji filmów było ukazanie bohaterskich postaw polskich generałów, przywrócenie ich pamięci i uczczenie 130 urodzin. Historia działalności wojskowej generałów Stanisława Maczka, Stanisława Sosabowskiego i Władysława Andersa to prawdziwa służba niesienia wolności. Podczas II wojny światowej występując przeciwko wspólnemu wrogowi i działając dla europejskiej sprawy, zmieniali losy wojny i pomagali wyzwolić Europę od niemieckiego ucisku" - argumentował Wawrzyk.

Również resort finansów uznał, że warto nawiązać współpracę z organizacją o. Tadeusza Rydzyka. Jak przekazał wiceminister Piotr Patkowski, dzięki tej umowie TV Trwam wyemitowała spoty dotyczące zmian w prawie podatkowym "adresowane do szeroko pojętej opinii publicznej". Były one emitowane jesienią 2021 roku, co pochłonęło 299 tys. zł. "Umowa została zawarta poza ustawą Prawo zamówień publicznych" - podkreślił Patkowski.

Na liście płatników także resorty funduszy i polityki regionalnej oraz klimatu i środowiska

Na liście ministerstw, które odpowiedziały Hannie Gill-Piątek, mamy także to zajmujące się funduszami i polityką regionalną. Ono również podpisało dwie umowy cywilnoprawne z Lux Veritatis.

"Ich przedmiotem była emisja spotu dla kampanii informującej o zakończeniu negocjacji unijnego budżetu na lata 2021-2027, realizowana w okresie od 26 stycznia do 10 lutego 2021 r. o wartości 29 643,00 zł oraz zakup czasu antenowego poświęcony tematyce Funduszy Europejskich na antenie Telewizji Trwam realizowana w okresie od 23 listopada 2021 r. do 15 marca 2022 r. o wartości 249 990,00 zł (wartość dokonanej płatności 79 950,00 zł)" - napisała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Czas antenowy w TV Trwam wykupił również resort klimatu i środowiska - we wrześniu 2022 roku telewizja o. Rydzyka emitowała spot, za co otrzymała ponad 47 tys. zł. Drugą umowę podpisano miesiąc później, a dotyczyła ona transmitowania dwóch spotów za więcej niż dwukrotność poprzedniej sumy - 104,1 tys. zł.

Niektóre resorty - infrastruktury, sportu, rozwoju i technologii, rolnictwa oraz aktywów państwowych - zapewniły, że nie zawierały umów ani nie przekazywały pieniędzy fundacji Lux Veritatis. Hanna Gill-Piątek czeka jeszcze na odpowiedzi od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstw: Kultury, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Zdrowia i Sprawiedliwości.

Interwencję ws. umów z Lux Veritatis kierował też senator KO Krzysztof Brejza, a dotyczyła ona stosunków między tą fundacją a MON-em. Polityka poinformowano, że w 2022 roku resort zawarł umowę z organizacją o. Rydzyka dotyczącą emisji 40 odcinków programu "Zostań żołnierzem RP" za 720 tys. zł.