W hali sportowo-widowiskowej Arena w Toruniu w sobotę odbywają się obchody rocznicy powstania Radia Maryja, których główną częścią jest msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy. Obecni są m.in.: wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz szefowa kancelarii prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Radio Maryja wraz z kolejno powstającymi 'Naszym Dziennikiem', Telewizją Trwam i Akademią Kultury Społecznej i Medialnej od 31 lat niezmiennie niosą otuchę i wsparcie, umacniając w ludzkich sercach miłość i wiarę. Inspirują też i pokazują liczne przykłady tego, jak w świecie współczesnym służyć bliźnim i Ojczyźnie. To wielka zasługa, za którą gorąco dziękuję" - napisał prezydent Andrzej Duda w liście, który odczytała szefowa jego kancelarii.

Prezydent dziękował za udział w budowie etosu solidarności i wzajemnej pomocy, który "okazał się decydujący w doświadczeniach tego roku".

Jacek Sasin: Każde wielkie dzieło potrzebuje inicjatora

- Jesteście solą polskiej ziemi - powiedział Jacek Sasin do kilku tysięcy uczestników odchodów 31-lecia rozgłośni prowadzonej przez ojców redemptorystów.

- Dziękuję za to, że obroniliście Polskę. Te ponad 30 lat waszej modlitwy, miłości do ojczyzny, waszego zaangażowania, obroniło Polskę przed laicyzacją, przed pozbawieniem naszych korzeni, naszej kultury, naszej wiary, naszej historii, dumy z tego, jakim jesteśmy narodem. Za to wam dziękuję - dodał wicepremier.

Podkreślił, że "wielkie dzieła realizowane przez ojców redemptorystów" nie mogłyby powstać, gdyby nie ofiarność i hojność słuchaczy, "rodziny Radia Maryja".

- Każde wielkie dzieło potrzebuje inicjatora, więc szczególne podziękowania kieruję do o. Tadeusza Rydzyka. Ojcze dyrektorze, może być ojciec dzisiaj dumny z tego dzieła, które udało się zbudować - powiedział Sasin.

Mariusz Błaszczak zwrócił się do młodych ludzi

Podczas uroczystości głos zabrał także Mariusz Błaszczak. - Dziękuję całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim państwu, za to, że murem stanęliście za polskim mundurem - powiedział szef MON.

- Bóg zapłać za to, że kiedy żołnierze Wojska Polskiego byli tak atakowani przez różnych celebrytów, polityków opozycji, wy poparliście naszych żołnierzy, stanęliście za nimi murem - podkreślił. - Zwracam się do młodych ludzi, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, co w życiu robić, aby wstąpili do Wojska Polskiego. Naprawdę warto - dodał.