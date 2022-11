Wierni zostali wezwani do wspólnej modlitwy przebłagalnej przez kustosza Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, o. Andrzeja Laskosza. Na antenie toruńskiej rozgłośni zaapelował on o stanowczą postawę wobec znieważeń papieża w mediach i ogłosił rozpoczęcie 1 listopada specjalnych nabożeństw pokutnych, aby przeprosić za nie.

- Wszyscy doskonale orientują się, co dzieje się dzisiaj w Polsce i w jaki sposób jest atakowany św. Jan Paweł II. Trudno, żeby w takim wyjątkowym miejscu nie tylko dla Rodziny Radia Maryja, ale dla wszystkich Polaków, również mieszkających poza granicami naszego kraju, ludzie siedzieli cicho i nic nie czynili. Chcemy po prostu robić to, co należy do kustosza i co należy do tych, którzy tu przychodzą. Modlitwą chcemy wyprosić u pana Boga szczególną łaskę, by przeprosić św. Jana Pawła II za to, że dzisiaj również w Polsce jest atakowany, są atakowane jego dobre imię i jego świętość - wyjaśniał w radiu o. Rydzyka powody swojej inicjatywy Laskosz.

Reklama

"Będziemy przepraszać św. Jana Pawła II za zniewagi, za lekceważenia, które są mu dzisiaj okazywane. Pragniemy, aby nasza modlitwa umocniła Kościół i kult św. Jana Pawła II. Bardzo serdecznie zapraszam, kto tylko może, żeby już od 1 listopada (od uroczystości Wszystkich Świętych), od rocznicy święceń kapłańskich Jana Pawła II, uczestniczyć w modlitwie. Można uzyskać odpust zupełny, gdyż Stolica Apostolska pięknie nam umożliwia tę sytuację - przekazał kustosz sanktuarium ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

"Wiemy doskonale, że za życia Jan Paweł II też był 'obrzucany' różnymi epitetami i czyniło się różne akcje, żeby nie słuchać tego wyjątkowego Papieża" - kontynuował o. Laskosz. "Świętość była bardzo widoczna za jego życia i szatan już wtedy 'szalał', a teraz jeszcze bardziej atakuje, bo świętość jest bardzo niewygodna i przeszkadza w normalności, która jest widoczna w Kościele, zwłaszcza w polskim Kościele - powiedział redemptorysta w audycji "Aktualności dnia".

Nabożeństwa pokutne na antenie Radia Maryja. Będą przepraszać za ataki na Jana Pawła II

Radio Maryja zarówno na antenie rozgłośni, jak i w telewizji Trwam ogłosiło modlitwy w tej intencji, odbywające się w toruńskim sanktuarium przez cały listopad codziennie od godz. 17:50.

"Potrzebujemy dziś autorytetu św. Jana Pawła II. W nauczaniu, jakie nam zostawił, zawsze ukazywał piękno miłości między mężczyzną i kobietą; pokazywał sens seksualności, otwarcia się tej seksualności na tajemnicę życia. Przypominał, że mężczyzna i kobieta są powołani do bycia ojcem i matką. I zawsze stanowczo potępiał pedofilię. Gdy nie udało się zrujnować autorytetu polskiego Papieża poprzez przypisywanie mu miłosnych przygód z czasów młodości, próbuje się go oskarżać o ukrywanie pedofilii i bezczynność" - czytamy na stronie radia.

- 17 lat od śmierci papieża ataki na Jana Pawła II stały się jeszcze bardziej mocne, jeszcze bardziej brutalne. Powstają książki i filmy, które atakują Ojca Świętego i pomawiają o najgorsze rzeczy. Pojawiają się ludzie, którzy powołują się na znajomość z Janem Pawłem II - nawet na przyjaźń - którzy oskarżają papieża o niewłaściwe postawy wobec przestępców seksualnych - podkreślił ks. prof. Jan Machniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, w felietonie "Myśląc Ojczyzna" na antenie Radia Maryja, którego cytuje portal.

O. Rydzyk: To jest wprost niewiarygodne - to, co robią!

Do udziału w nabożeństwie ekspiacyjnym za ataki na Jana Pawła II zaprosił również ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk w liście skierowanym do wiernych słuchaczy.

"Raz po raz zauważamy zmasowany atak na Kościół, na kapłanów, ale także na Ojca Świętego Jana Pawła II. To jest wprost niewiarygodne - to, co robią! - napisał redemptorysta w odezwie do "kochanej Rodziny Radia Maryja". W dalszej części skrytykował postawę części z dziennikarzy, którzy jego zdaniem niepochlebnie wypowiadali się o polskim papieżu.



"Ostatnio ks. kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, napisał list do tzw. dziennikarza, któremu odmówił udzielenia wywiadu. Nazywam: 'tak zwanego', bo prawdziwy dziennikarz powinien mówić prawdę z poszanowaniem godności człowieka, każdego człowieka, a akurat tzw. dziennikarze niektórych stacji telewizyjnych czy radiowych, ale także autorzy niektórych publikacji wprost bezpodstawnie obrzucają błotem św. Jana Pawła II. Tak nazwał działania pewnej stacji telewizyjnej ks. kard. Re. Obrzucanie błotem św. Jana Pawła II, wielkiego Papieża, wielkiego Świętego i - pamiętajmy - wielkiego Polaka - zaznaczył duchowny.

W tym ostatnim fragmencie dyrektor toruńskiej rozgłośni wspomniał o oświadczeniu włoskiego kardynała, który nie zgodził się na udzielenie wywiadu stacji TVN, obwiniając ją o nieuzasadnione ataki wymierzone w w głowę Kościoła. Pisząc o "tak zwanym dziennikarzu" miał na myśli Marcina Gutowskiego, autora cyklu reportaży z serii "Bielmo", ukazującym liczne skandale i afery w Watykanie.

"Dowiedziałem się ze zdumieniem o pewnych programach, które obrzuciły błotem postać papieża św. Jana Pawła II. Nie uważam za możliwe udzielenie wywiadu wspomnianej telewizji. Dla mnie, będącego bliskim współpracownikiem podczas jego pontyfikatu, papież Jan Paweł II był wielki jako człowiek, wielki jako papież i wielki jako święty" - napisał dziekan Kolegium Kardynalskiego w liście z 29 marca, którego treść zostało niedawno ujawniona.

Wideo youtube