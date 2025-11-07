W skrócie Polska znajduje się pod wpływem wyżu z centrum nad Białorusią, co skutkuje małym i umiarkowanym zachmurzeniem oraz stosunkowo ciepłymi masami powietrza.

W wielu regionach kraju, szczególnie na południu i wschodzie, spodziewane są gęste mgły utrudniające widoczność do 100-200 metrów.

Temperatury w ciągu dnia wyniosą od 8°C na północnym wschodzie do 15°C na południu, a wiatr będzie słaby, lokalnie umiarkowany i porywisty w Sudetach.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnią i północną część kontynentu europejskiego obejmują niże i związane z nimi fronty atmosferyczne. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu wyżu z centrum nad Białorusią. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W piątek będzie małe zachmurzenie, miejscami umiarkowane, a na północnym wschodzie i wschodzie kraju duże. Do południa, zwłaszcza na południu i wschodzie, mgły ograniczające widzialność do 100-200 m; w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite.

Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym wschodzie, około 11 st. C w centrum do 15 st. C na południu.

Wiatr słaby, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów umiarkowany i w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody. Polska w obszarze ciepłego powietrza

W nocy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a na wschodzie i północnym wschodzie duże. Nad ranem w Bieszczadach możliwe słabe opady deszczu. Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 100-200 m, w rejonie mgieł zachmurzenie całkowite.

Temperatura minimalna od 0 st. C na zachodzie do 6 st. C na wschodzie i wybrzeżu; chłodniej miejscami na południu, około -2 st. C; w kotlinach karpackich lokalne spadki temperatury do około -4 st. C.

Wiatr słaby, lokalnie w rejonach podgórskich Sudetów umiarkowany i porywisty, początkowo w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 65 km/h.

Pogoda w Polsce. Południe i wschód kraju z mgłami

W Warszawie w piątek będzie zachmurzenie duże i całkowite. Rano silne zamglenia i zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m, a później bliżej wieczora ponownie silne zamglenia. Temperatura maksymalna około 10 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

