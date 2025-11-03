Pogodowe zamieszanie nad Polską. Nadciąga klin wyżu znad Alp

Jak informuje IMGW, północna oraz częściowo środkowa i południowa Europa znajdują się w zasięgu układów niżowych znad Morza Norweskiego, północnego Atlantyku oraz Półwyspu Apenińskiego wraz z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem wyżów z głównymi centrami nad Alpami i zachodnią Rosją.

Wschodnia Polska pozostaje jeszcze w zasięgu zatoki rozległego układu niżowego z rejonu Morza Norweskiego oraz przemieszczającego się znad Mazowsza nad Podlasie i dalej nad Białoruś wtórnego ośrodka niskiego ciśnienia z pofalowanym chłodnym frontem atmosferycznym. Od zachodu zaczyna rozbudowywać się nad Polską klin wyżu znad Alp. Napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, jedynie początkowo na wschodzie będzie zalegać jeszcze cieplejsza masa powietrza polarnego morskiego.

W poniedziałek na wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i z przejściowymi rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, na zachodzie kraju zanikające. W pasie od Podlasia, przez Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie opady okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym i tutaj prognozowana suma opadów od 5 mm do 15 mm, tylko w Karpatach od 20 mm do 35 mm.

Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w Tatrach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 25 cm.

Temperatura maksymalna od 9 st. C; 12 st. C na przeważającym obszarze kraju do 15 st. C; 16 st. C na krańcach południowo-wschodnich; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, tylko początkowo na wschodzie kraju południowy. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km/h, w Tatrach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na poniedziałek. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w związku z intensywnymi opadami deszczu. Alerty dotyczą województw:

dolnośląskiego, w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych , świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim, strzelińskim, oławskim;

opolskiego, w powiatach: nyskim, brzeskim;

śląskiego, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

małopolskiego, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.

W tych regionach prognozowana wysokość opadów wniesie do 40-45 litrów na metr kwadratowy. Wydano tam również ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia. Te drugiego stopnia obowiązują z kolei w zlewni Grabia (woj. łódzkie) oraz Barycz bez Orli i Polskiego Rowu (woj. wielkopolskie).

Prognoza pogody. W nocy możliwe przejaśnienia

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na wschodzie opady deszczu stopniowo od zachodu zanikające; początkowo na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana ich suma od 10 mm do 15 mm. Na Podhalu również deszcz ze śniegiem, a wysoko w Karpatach opady śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Miejscami na południu i w centrum kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 3 st. C do 7 st. C, cieplej miejscami na krańcach południowo-wschodnich i na wybrzeżu, około 8 st. C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, około 0 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu chwilami porywisty, z kierunków zachodnich.

Pogoda. Jaka prognoza na wtorek?

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, w południowej połowie kraju również liczne rozpogodzenia. Lokalnie na krańcach południowo-wschodnich słabe opady deszczu; wysoko w Bieszczadach deszczu ze śniegiem i śniegu.

Rano na południu i w centrum miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 8 st. C; 10 st. C na wschodzie do 12 st. C, 14 st. C na zachodzie; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, w drugiej połowie dnia przechodzący na kierunki południowe.

Prognoza pogody dla Warszawy. Możliwe opady

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, głównie w pierwszej połowie dnia. Prognozowana suma opadów około 10 mm. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr rano słaby, zmienny, później na ogół umiarkowany, okresami także porywisty, północno-zachodni.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu, stopniowo zanikające. Temperatura minimalna około 6 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna około 11 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

