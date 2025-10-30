W skrócie Czwartek przyniesie duże zachmurzenie, miejscami opady deszczu i silny wiatr z porywami nawet do 130 km/h w górach.

Wieczorem w Tatrach możliwe przejście opadów deszczu w deszcz ze śniegiem oraz lokalne burze.

W piątek i w nocy z piątku na sobotę spodziewane są przymrozki, ale cieplejsze powietrze z południa ma szybko poprawić pogodę.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia możliwe początkowo na południowym wschodzie kraju, a po południu na krańcach zachodnich rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, wieczorem w Tatrach deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem. Miejscami możliwe burze.

Pogoda. Zrobi się chłodniej, a wiatr będzie się wzmagał. Podmuchy nawet do 130 km/h

Prognozowana suma opadów na północy kraju od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza miejscami na północy, około 13 stopni, 14 stopni w centrum, do 18 stopni Celsjusza na południu.

Wiatr umiarkowany i dość silny miejscami silny, w porywach przeważnie do 75 km/h, w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 80 km/h, nad morzem do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach w porywach do 100 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, w Sudetach do 130 km/h, stopniowo słabnący.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie kraju oraz na krańcach wschodnich początkowo duże i zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, oraz 5 stopni, 6 stopni na przeważającym obszarze kraju do 9 stopni Celsjusza nad morzem; chłodniej w kotlinach górskich od -1 stopnia do 1 stopnia, tam też spadek temperatury przy gruncie do -2 stopni.

Prognoza pogody. Ostatni dzień października pod znakiem przymrozków

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu miejscami bezchmurnie. Jedynie na krańcach północno wschodnich możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie porywisty, lokalnie w porywach do 60 km/h.

Jednak to nie koniec przymrozków, które pojawią się już najbliższej nocy. Portal Twoja Pogoda podaje, że w nocy z piątku na sobotę temperatury ponownie spadną poniżej zera - lokalnie na wschodzie, południu i w centrum. "Przymrozek nie będzie duży, najwyżej do -2 stopni, jedynie na terenach górzystych może być większy" - czytamy.

Obecne prognozy pogody nie wskazują, aby w kolejnych dniach przymrozki się utrzymywały. Jak czytamy, będzie to spowodowane napływem cieplejszego powietrza z południa oraz większego zachmurzenia.

Gajewska o Ziobrze: Boi się tego, że odpowie za swoje czyny Polsat News Polsat News