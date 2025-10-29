W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla wybranych powiatów w trzech województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim.

W górach, szczególnie w Tatrach, Sudetach i Bieszczadach, siła wiatru w nocy oraz w czwartek może przekroczyć nawet 100-120 km/h.

Pogoda w najbliższych dniach będzie nieprzewidywalna - prognozowane są silne wiatry, zachmurzenie, opady deszczu i lokalne burze, a także znaczne wahania temperatur.

IMGW wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrów dla niektórych powiatów w trzech województwach: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego w województwie śląskim; oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego, nowatorskiego, tatrzańskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim; jasielskiego, krośnieńskiego, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego w województwie podkarpackim.

W województwach śląskim i małopolskim ostrzeżenia będą obowiązywać od północy do godziny 10 w czwartek. W województwie podkarpackim alerty zaczną obowiązywać w czwartek o godzinie 4 i będą aktualnie do godziny 15.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Pogoda na czwartek. Zachmurzenie, porywisty wiatr i mgły

W nocy ze środy na czwartek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Tam w drugiej połowie nocy spodziewane są słabe opady deszczu. Na Warmii i Mazurach nad ranem miejscami utworzy się mgła, która ograniczy widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 6 st. C we wschodniej części kraju i w rejonach podgórskich, do 7-9 st. C na pozostałym obszarze.

Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, miejscami w rejonach podgórskich Karpat silny i porywisty, południowy, dochodzący do 70 km/h. Wysoko w Sudetach i Tatrach porywy do 100 km/h, zaś w Bieszczadach nawet do 120 km/h.

W czwartek zachmurzenie będzie przeważnie duże. Większe przejaśnienia możliwe są rano na południowym wschodzie kraju, a po południu na krańcach zachodnich. Miejscami wystąpią opady deszczu, a na zachodzie lokalnie możliwe będą burze. Suma opadów deszczu na północy kraju może wynieść miejscami do 15 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na północnym wschodzie, ok. 13 st. C w centrum, do 18 st. C na południu Polski.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach przeważnie do 55 km/h. Nad morzem i w rejonach podgórskich Bieszczad oraz Karpat porywy wiatru osiągną do 70 km/h. Wiać będzie z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Wysoko w Sudetach siła wiatru osiągnie w porywach 130 km/h, w Bieszczadach do 120 km/h, a w Tatrach do 100 km/h. Wiatr będzie stopniowo słabnął.

Pogoda na weekend. Piątek z przelotnymi opadami

W nocy z czwartku na piątek pogoda będzie "dość zróżnicowana". W pierwszej części nocy na północy i wschodzie Polski występowały będą przelotne opady deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 5 st. C w pasie południowym Polski, do 6-7 st. C na pozostałym obszarze. Najcieplej będzie na wybrzeżu, gdzie temperatura minimalna osiągnie wartości 8-9 st. C. Wiać będzie wiatr z kierunków zachodnich, początkowo w porywach osiągający 60 km/h. Na wybrzeżu porywy wiatru dochodzić będą do 80 km/h.

Synoptycy zaznaczają jednak, że w drugiej połowie nocy wiatr będzie słabnąć.

