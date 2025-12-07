Chcą mediować w konflikcie między USA a Wenezuelą. "W chwili wielkich napięć"

W skrócie Panama deklaruje gotowość do czasowego przyjęcia osób związanych z reżimem wenezuelskim ze względu na pogarszającą się sytuację międzynarodową.

Rząd Panamy ponownie nawiązał stosunki konsularne z Wenezuelą, koncentrując się głównie na kwestiach migracyjnych po wcześniejszym ich zawieszeniu.

Stany Zjednoczone zwiększają obecność wojskową wokół Wenezueli, prowadząc akcje przeciw przemytnikom i grożąc dalszymi atakami.

"W chwili wielkich napięć między tymi krajami możemy przyjąć pewne osoby ze względu na możliwe działania Waszyngtonu wobec prezydenta Nicolasa Maduro" - poinformował tamtejszy rząd.

Panamski wiceminister spraw zagranicznych Carlos Hoyos oświadczył w niedzielę w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji EFE, że "Panama zawsze była świetnym mediatorem, a jej prezydent Jose Raul Mulino zadeklarował, iż gotowa jest ze względu na sytuację w Wenezueli nawet przyjąć czasowo pewne osoby, należące do wenezuelskiego reżimu".

Panama chce być mediatorem w konflikcie na linii USA - Wenezuela

Rząd Panamy oświadczył jeszcze we wrześniu, że stosunki konsularne z Wenezuelą "zostały przywrócone wyłącznie ze względu na problemy migracyjne", po tym, jak uległy zawieszeniu w 2024 roku w następstwie krytycznej oceny przez Panamę wyborów w Wenezueli, które uznano za sfałszowane przez rząd.

"Wobec ewentualnych działań USA w Wenezueli przy obecności wojskowej sił Waszyngtonu na Karaibach" wiceminister Hoyos wyraził "głębokie zaniepokojenie, że może się stać w regionie coś, co spowoduje destabilizację i dotknie wszystkiego i wszystkich".

USA atakują łodzie na Pacyfiku i gromadzą wojsko. Uderzają w przemytników

Stany Zjednoczone skierowały duże siły wojskowe w pobliże Wenezueli i według stacji CNN Espanol wydają się gotowe do wojny.

Waszyngton mówi o walce z przemytem narkotyków i migrantów, a reżim w Caracas twierdzi, że celem jest obalenie prezydenta Nicolasa Maduro i przejęcie kontroli nad bogatymi złożami ropy.

Od kilku miesięcy USA przeprowadzają ataki na łodzie na Pacyfiku, które administracja Donalda Trumpa podejrzewa o przemyt nielegalnych substancji. Ostatnie takie uderzenie - w wyniku którego zginęły cztery osoby - miało miejsce 4 grudnia.

W piątek amerykański przywódca stwierdził, że ilość nielegalnych substancji przemycana do USA drogą morską "spadła o 91 proc.". Zagroził też, że wkrótce "zaczną (atakować - red.) na lądzie".

