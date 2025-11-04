W skrócie Wtorek przyniesie rozpogodzenie po początkowo deszczowym tygodniu, z lokalnymi słabymi opadami tylko na północy kraju.

Nocą z wtorku na środę pojawią się przygruntowe przymrozki, miejscami nawet do -2°C, oraz możliwe lokalne mgły.

Środa zapowiada się ciepło i pogodnie, z temperaturami sięgającymi nawet 14°C i przewagą słońca, zwłaszcza na południu Polski.

Północna i zachodnia Europa są pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi oraz z ośrodkami położonymi na południe i wschód od Islandii oraz na południowy zachód od Irlandii. Nad pozostałym obszarem kontynentu pozostają wyże.

Polska jest pod wpływem wyżu, którego centrum przemieści się znad Alp w kierunku Karpat; jedynie na północy kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa wraz z ciepłym frontem atmosferycznym. Z zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie.

Pogoda w Polsce. Wtorek z rozpogodzeniem. Nocą gęste mgły, nowe alerty od IMGW

We wtorek w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowej części kraju liczne rozpogodzenia i najwięcej słońca. Lokalnie na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu.

Temperatura 8-10 st. C na wschodzie Polski do 13 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nadal z kierunków zachodnich. W drugiej połowie przejdą w południowe.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Noc z wtorku na środę raczej pogodna, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Prognozowane mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed gęstą mgłą dla niektórych powiatów województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

We wszystkich rejonach alerty będą obowiązywać od godziny 22 we wtorek do 9 w środę.

Temperatura będzie niska, od około 1 st. C na południu kraju do 8-9 st. C na północy i Wybrzeżu. W południowej części kraju mogą lokalnie występować przygruntowe przymrozki do około minus 2 st. C. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda na środę. Małe zachmurzenie i nawet 14 stopni

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu okresami bezchmurnie. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 11 do 14 st. C. Wiatr słaby, nad morzem chwilami umiarkowany, przeważnie południowy i południowo-wschodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano możliwa zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 12 st. C. Wiatr na ogół słaby, południowy.

