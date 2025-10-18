Nad Europą dominuje rozległy wyż z centrum w rejonie Danii, pod wpływem niżów jest częściowo wschód oraz krańce północne kontynentu - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu, tylko wschód kraju znajduje pod wpływem niżu znad Białorusi. Napływa masa powietrza arktycznego.

Prognoza pogody na sobotę. Deszcz, śnieg i burze

W sobotę będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a po południu na północy i zachodzie kraju także rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Lokalnie, głównie na północy, opady krupy śnieżnej.

Nad morzem początkowo możliwe są burze. Prognozowana suma opadów w północno-wschodniej połowie kraju do 15 mm. W Tatrach możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C. na Podlasiu, około 8 st. C. w centrum kraju, do 11 st. C. w jego zachodniej części oraz miejscami na wybrzeżu, chłodniej w rejonach podgórskich od 4 st. C. do 6 st. C.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na południowym wschodzie porywy do 65 km/h, w rejonie nadmorskim początkowo silny, około 40 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i północno-zachodni, w północnej połowie kraju okresami północny. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h, w Sudetach do 75 km/h, w strefach opadów śniegu powodujący zawieje śnieżne.

W nocy może być niebezpiecznie. Mgły ograniczą widzialność

W nocy na zachodzie oraz w centrum bezchmurnie lub zachmurzenie będzie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Karpatach śniegu.

W centrum i na zachodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie w kotlinach górskich do 100 m. Temperatura minimalna od -2 st. C. na północy, około 1 st. C. w centrum, do 3 st. C. lokalnie na południowym wschodzie, miejscami w centrum i na zachodzie przygruntowe przymrozki do -2 st. C.; cieplej będzie w rejonie nadmorskim, od 4 st. C. do 6 st. C.; w kotlinach sudeckich spadki wartości temperatury do -3 st. C.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany i początkowo dość silny, porywisty, na Podkarpaciu porywy do 65 km/h, północno-zachodni, w zachodniej połowie kraju przechodzący w zmienny. Wysoko w Karpatach początkowo porywy do 80 km/h, stopniowo słabnące do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę. Deszcz nas nie opuści

W niedzielę przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie miejscami na wschodzie oraz w centrum zachmurzenie umiarkowane przejściowo wzrastające do dużego i tam możliwe będą słabe przelotne opady deszczu.

Na południu początkowo lokalnie pojawi się zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6 st.C, 7 st.C na wschodzie, około 9 st.C w centrum, do 11 st.C na zachodzie kraju oraz nad samym morzem; chłodniej będzie na Podhalu, około 5 st.C.

Wiatr będzie słaby, początkowo na wschodzie oraz okresami nad morzem umiarkowany, na południu miejscami porywisty, na wschodzie i w centrum północno-zachodni i północny, miejscami przechodzący w zmienny, na zachodzie zmienny przechodzący na południowy i południowo-wschodni. W Bieszczadach początkowo porywy do 65 km/h.

Jaka pogoda w weekend w Warszawie? Prognoza IMGW

W sobotę w Warszawie będzie zachmurzenie duże, pod koniec dnia możliwe większe przejaśnienia. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe są lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr będzie słaby, na początku nocy także umiarkowany i porywisty, północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy spodziewane jest zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Rano możliwe lokalne mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

