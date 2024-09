Donald Tusk: Nie wiem, czy w ogóle ktokolwiek mi uwierzy na słowo

Jako przykład innego podejścia do prawa premier wymienił wyrok Trybunału Konstytucyjnego w czasie "słynnego konfliktu o krzesło w Brukseli". Jak wskazał, choć ówczesny werdykt go nie usatysfakcjonował, również "do głowy by mu nie przyszło", by go kwestionować.