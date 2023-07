Pani Ola z Warszawy poroniła w domu, po czym trafiła do szpitala. Tam na kobietę czekali już policjanci, którzy działali na polecenie pani prokurator. Kobieta na łamach "Wysokich Obcasów" wyznała, że funkcjonariusz zapytał, czy po poronieniu spuściła wodę w toalecie i opowiedziała, jak była traktowana. Gdy wracała po wszystkim do domu, dowiedziała się, że prokurator kazała opróżnić szambo, by "szukać płodu". Interia skontaktowała się w tej sprawie ze stołeczną prokuraturą.