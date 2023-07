W rozmowie stwierdziła, że dzięki materiałom na temat sytuacji zrozumiała, że "potrafi się o siebie zatroszczyć, że już nie musi się bać" . - "Nigdy nie będę szła sama", teraz naprawdę rozumiem to hasło - oznajmiła.

Sprawa pani Joanny. "Puściłam oczko policjantowi, nie mogłam się powstrzymać"

Lekarka wezwała policję. "Mam do niej żal, czuję się oszukana"

W rozmowie z TVN24 przekazała, że nie otrzymała żadnych przeprosin ze strony mundurowych, choć jedna z funkcjonariuszek próbowała "dać jej do zrozumienia, że ta interwencja nie powinna tak wyglądać".

- Byłam raz na komendzie, żeby zeznawać przeciwko nim. Mówiłam o tych wszystkich strasznych rzeczach i w pewnym momencie jedna z tych policjantek powiedziała mi, że mam piękne włosy. Oni naprawdę myślą, że jestem taka głupia, że jak mi powiedzą, że jestem ładna, to o wszystkim zapomnę - podkreśliła.

Kobieta wspomniała również, że ma żal do lekarki, która wezwała służby. - Nie wiedziałam na początku - czy jej współczuć, czy być na nią zła - ale ona dokonała wolnego wyboru, mówiąc policjantom, że dokonałam aborcję. Czuję się oszukana - przekazała.

Dodała również, że jeśli specjalistka czuje się niewinna, nie powinna się ukrywać. - Ona nie zadzwoniła do mnie po tym wszystkim. Dużo osób prosi mnie prywatnie, żebym podała jej imię i nazwisko, żeby na nią nie trafić. Ona się trochę kaja, ale jeśli ma czyste sumienie to powinna pokazać twarz - oceniła.

"Za moje tabletki zapłaciłam 330 złotych. Uważam się za osobę uprzywilejowaną"

Pytana o to, czy mimo doświadczeń minionego tygodnia również wyznałaby swoją historię publicznie, bez wątpliwości odpowiedziała twierdząco. - Było warto. Do mnie jeszcze nie dotarło, że robię najważniejszą rzecz w moim życiu. Zrozumiałam, że jestem silna, że niczego się nie boję - dodała.

- Są kobiety, które myślą, że aborcja jest przestępstwem, że jest poważnym zabiegiem, że trzeba się za nią wstydzić. Ale zastanówmy się - skąd ten wstyd? To jest mój wstyd, czy ktoś mi go narzucił? Nie powinniśmy się wstydzić, bo nie ma czego - stwierdziła.

Zaznaczyła jednocześnie, że za popieraniem liberalizacji prawa do usuwania ciąży powinny iść kolejne postulaty, ponieważ inaczej tworzy się "iluzja troski". - Jeśli uda się zalegalizować aborcję, to czy będzie ona refundowana? Za moje tabletki zapłaciłam 330 złotych. Uważam się za uprzywilejowaną, że mogłam z dnia na dzień zorganizować takie pieniądze, ale nie wszyscy są w stanie to zrobić - oznajmiła.