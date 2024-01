Sprawą pani Joanny z Krakowa żyła cała Polska . W połowie lipca kobieta wyznała w rozmowie z "Faktami" TVN, że zażyła tabletki wczesnoporonne, by przerwać swoją ciążę. Gdy zaczęła czuć się źle, zadzwoniła do swojej lekarki z prośbą o pomoc.

Do domu kobiety przyjechała policja, która przetransportowała ją do szpitala. Tam doszło do kontrowersyjnej interwencji służb. - Dwie funkcjonariuszki kazały mi się rozebrać do naga, robić przysiady i kaszleć - relacjonowała w rozmowie z "Wydarzeniami" Polsatu.