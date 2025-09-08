Padło pytanie o liderów Konfederacji. Który byłby lepszym premierem?
Nieco ponad 20 proc. ankietowanych uważa, że Krzysztof Bosak byłby lepszym premierem niż Sławomir Mentzen. Na lidera Nowej Nadziei wskazało niemal 17 proc. respondentów. Nowy sondaż pokazuje, że liderzy Konfederacji, aby walczyć o fotel szefa rządu, muszą najpierw rozbić tzw. szklany sufit. Opcję "żaden nie byłby dobrym premierem" wybrało 47 proc. badanych.
W ostatnich sondażach poparcie dla Konfederacji oscyluje wokół kilkunastu procent, co plasuje partię na trzecim miejscu na podium.
Zawiązanie koalicji z formacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka może być konieczne do powołania nowej Rady Ministrów po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.
Pracownia SW Research zapytała Polaków, który z dwójki liderów Konfederacji byłby lepszym premierem potencjalnego przyszłego rządu. Sondaż przeprowadzono na zlecenie Onetu.
Który z liderów Konfederacji byłby lepszym premierem? Nowy sondaż
Najwięcej ankietowanych (47,3 proc.) wskazało, że żaden z wymienionej dwójki nie byłby dobrym premierem. Więcej badanych na fotelu szefa rządu widzi Krzysztofa Bosaka (20,4 proc.), niż Sławomira Mentzena (16,5 proc.).
2,9 proc. respondentów uważa, że zarówno Bosak, jak i Mentzen, byliby dobrymi premierami. Z kolei 12,9 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".
Sławomir Mentzen wypadł lepiej od wicemarszałka Bosaka w dwóch grupach: wśród wyborców w wieku do 24 lat oraz w gronie ankietowanych w przedziale 25-34 lata.
W grupie kobiet, mężczyzn oraz w pozostałych grupach wiekowych Krzysztof Bosak uplasował się przed Mentzenem.
Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.
Konfederata z funkcją premiera? Wipler wskazał "wymarzony wariant"
Na możliwość powołania premiera z Konfederacji w rozmowie z Polsat News zwracał uwagę Przemysław Wipler, poseł tego stronnictwa. Jak tłumaczył, jest to "wymarzony wariant".
- Jestem przekonany, że za dwa lata będziemy w jedności negocjować koalicję albo rząd niekoalicyjny - przekonywał Wipler.
Konfederacja składa się z dwóch nurtów: wolnościowego i narodowego. Ten pierwszy skupia się wokół Sławomira Mentzena i jego Nowej Nadziei. Drugiemu przewodzi Krzysztof Bosak, związany z Ruchem Narodowym.