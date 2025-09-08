W skrócie Konfederacja osiągnęła trzecie miejsce w sondażach i może być kluczowa w tworzeniu przyszłej koalicji rządowej.

Sondaż SW Research wskazuje, że Polacy częściej widzą Krzysztofa Bosaka niż Sławomira Mentzena jako potencjalnego premiera, choć większość respondentów nie chciałaby żadnego z nich.

W strukturach Konfederacji wyróżniają się dwa nurty: wolnościowy pod przewodnictwem Mentzena i narodowy, któremu przewodzi Bosak.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ostatnich sondażach poparcie dla Konfederacji oscyluje wokół kilkunastu procent, co plasuje partię na trzecim miejscu na podium.

Zawiązanie koalicji z formacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka może być konieczne do powołania nowej Rady Ministrów po wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Pracownia SW Research zapytała Polaków, który z dwójki liderów Konfederacji byłby lepszym premierem potencjalnego przyszłego rządu. Sondaż przeprowadzono na zlecenie Onetu.

Który z liderów Konfederacji byłby lepszym premierem? Nowy sondaż

Najwięcej ankietowanych (47,3 proc.) wskazało, że żaden z wymienionej dwójki nie byłby dobrym premierem. Więcej badanych na fotelu szefa rządu widzi Krzysztofa Bosaka (20,4 proc.), niż Sławomira Mentzena (16,5 proc.).

2,9 proc. respondentów uważa, że zarówno Bosak, jak i Mentzen, byliby dobrymi premierami. Z kolei 12,9 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Sławomir Mentzen wypadł lepiej od wicemarszałka Bosaka w dwóch grupach: wśród wyborców w wieku do 24 lat oraz w gronie ankietowanych w przedziale 25-34 lata.

W grupie kobiet, mężczyzn oraz w pozostałych grupach wiekowych Krzysztof Bosak uplasował się przed Mentzenem.

Sondaż został zrealizowany w dniach 2-3 września 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Konfederata z funkcją premiera? Wipler wskazał "wymarzony wariant"

Na możliwość powołania premiera z Konfederacji w rozmowie z Polsat News zwracał uwagę Przemysław Wipler, poseł tego stronnictwa. Jak tłumaczył, jest to "wymarzony wariant".

- Jestem przekonany, że za dwa lata będziemy w jedności negocjować koalicję albo rząd niekoalicyjny - przekonywał Wipler.

Konfederacja składa się z dwóch nurtów: wolnościowego i narodowego. Ten pierwszy skupia się wokół Sławomira Mentzena i jego Nowej Nadziei. Drugiemu przewodzi Krzysztof Bosak, związany z Ruchem Narodowym.

"Nie było pary, która bardziej zaszkodziła". Bielan uderza w Sikorskiego i jego żonę Polsat News Polsat News