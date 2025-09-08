Kto powinien ustąpić w sporze prezydenta z premierem? Polacy zabrali głos
Polacy zapytani o to kto powinien ustąpić w sporze na linii Karol Nawrocki - Donald Tusk są wyraźnie podzieleni. Większość chciałaby jednak, by politycy znaleźli kompromis - wynika z najnowszego sondażu. Badanie pokazuje również dużą polaryzację między zwolennikami prezydenta i rządu.
W sondażu przeprowadzonym przez Opinia24 na zlecenie RMF FM Polaków zapytano o spór między Donaldem Tuskiem a Karolem Nawrockim, który w ciągu pierwszego miesiąca swojego urzędowania zawetował już siedem ustaw w tym m.in. nowelizację tzw. ustawy Kamilka, ustawę wiatrakową czy nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.
Największa grupa osób - 38 proc. stwierdziła, że chcieliby aby prezydent i premier znaleźli kompromis i obie strony powinny pójść na ustępstwa.
Zdania, że to rząd powinien ustąpić jest 23 proc. ankietowanych, natomiast 21 proc. uważa odwrotnie - że ustąpić rządowi powinien prezydent. Zdania na ten temat nie wyraziło 18 proc. badanych.
Sondaż. Spór prezydenta z rządem. Kto powinien ustąpić?
Po stronie rządu stoją przede wszystkim osoby powyżej 60. roku życia (30 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (30 proc.), wyborcy Koalicji Obywatelskiej (62 proc.) oraz zwolennicy Rafała Trzaskowskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich.
Z kolei prezydenta bardziej popierają mężczyźni (26 proc.), osoby z wykształceniem zawodowym (30 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (47 proc.) oraz Konfederacji (46 proc.), a także elektorat Karola Nawrockiego.
Badanie przeprowadzono w dniach 1-3 września na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski, z zastosowaniem wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) oraz wywiadów internetowych (CAWI).