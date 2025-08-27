W skrócie Dziennikarz ukraińskiego pochodzenia Witalij Mazurenko porównał polskiego prezydenta do "przestępcy kryminalnego", co wywołało polityczną burzę.

W związku z tym szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki zaapelował o debatę i zmiany w konstytucji w sprawie odbierania polskiego obywatelstwa.

Dziennikarz przeprosił za swoje słowa, a jego współpraca z Obserwatorem Międzynarodowym została zakończona.

Jak stwierdził w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, powinna zostać podjęta decyzja w sprawie poważnej dyskusji nad zmianami w konstytucji.

Zdaniem polityka wśród przepisów powinny znaleźć się również możliwości dotyczące odbierania polskiego obywatelstwa w przypadku naturalizacji. Dodał, że takie zapisy obowiązują m.in. w USA, Francji czy Niemczech.

Bogucki reaguje po słowach ukraińskiego dziennikarza. Apeluje o zmianę przepisów

We wtorek wieczorem w "Debacie Gozdyry" Polsat News ukraiński dziennikarz z polskim obywatelstwem, Witalij Mazurenko, komentując weto prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy dot. pomocy obywatelom Ukrainy, użył wobec polskiego prezydenta obraźliwego określenia "pachan".

Jak następnie wyjaśnił, tak określa się w rosyjskich więzieniach przywódcę kryminalnego. Budząca kontrowersję wypowiedź jest szeroko komentowana m.in. przez polityków.

Bogucki w środę podczas konferencji prasowej pytany o to, czy kancelaria prezydenta ma jakieś oczekiwania wobec strony ukraińskiej, rządu i śledczych odpowiedział, że w przypadku tej "skandalicznej i haniebnej" wypowiedzi prokuratura powinna podjąć działania z urzędu.

- To powinno rozpocząć bardzo poważną dyskusję na temat tego, bo dzisiaj polska konstytucja tego zabrania, odbierania polskiego obywatelstwa w sytuacjach, kiedy mieliśmy do czynienia z naturalizacją (uzyskaniem obywatelstwa w wyniku osiedlenia - przyp. red.), tak jak to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych, Francji, w Niemczech czy w innych krajach - ocenił.

Jak zauważył, do tego potrzebna jest zmiana konstytucji i znajdują uzasadnienie słowa prezydenta, który już w swoim pierwszym orędziu wyraził przekonanie, że powinno się rozpocząć bardzo poważne prace i pisanie nowej Konstytucji Rzeczypospolitej.

Ukraiński dziennikarz opublikował wpis. "Przepraszam wszystkich"

Późnym wieczorem we wtorek Mazurenko opublikował wpis na portalu Facebook, w którym przeprosił za swoje słowa na antenie Polsat News i podkreślił, że jako polski obywatel darzy instytucje państwa na czele z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej pełnym szacunkiem.

"Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami" - napisał.

Oświadczenie wydał także współpracujący z Mazurenką Obserwator Międzynarodowy, który przekazał, że w trybie natychmiastowym podjęta została decyzja o zakończeniu współpracy. Redakcja zapewniła również, że nie będzie tolerować w przyszłości takich zachowań.

Artykuł 135. Kodeksu karnego przewiduje karę pozbawienia wolności do trzech lat za publiczne znieważanie prezydenta.

